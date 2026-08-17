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Marco Bravo

A Terra entrou no vermelho: estamos gastando um planeta que não temos

Precisamos abandonar definitivamente a ideia de que os recursos naturais são infinitos

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 04:00

Públicado em 

17 ago 2026 às 04:00
Marco Bravo

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Marco Bravo Marco Bravo

No dia 30 de julho, a humanidade atingiu o chamado Dia da Sobrecarga da Terra, momento simbólico em que o consumo humano de recursos naturais ultrapassa aquilo que o planeta consegue regenerar ao longo de um ano. 


Isso não significa que, nessa data, a água acabou, as florestas desapareceram ou os alimentos deixaram de existir. Significa que, em apenas sete meses, utilizamos tudo o que a natureza teria capacidade de renovar durante os doze meses do ano.


Para que o melhor entendimento, podemos comparar o planeta a uma família que recebe um salário suficiente para passar o mês inteiro, mas gasta todo o dinheiro antes do mês terminar. Mesmo sem recursos disponíveis, as despesas continuam chegando e a família passa a utilizar o cheque especial ou a fazer dívidas. 


Com a Terra ocorre algo semelhante: continuamos retirando água, madeira, peixes, alimentos e matérias-primas, embora a natureza já não tenha tempo suficiente para repor tudo o que foi consumido.

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Esse cálculo considera tanto os recursos retirados da natureza quanto a capacidade dos ecossistemas de absorver os impactos causados pelas atividades humanas. As florestas, os oceanos, os solos e a vegetação ajudam a capturar parte do gás carbônico lançado na atmosfera. 


Quando emitimos mais poluentes do que esses ambientes conseguem absorver, também aumentamos a nossa dívida ecológica. Portanto, a sobrecarga não está relacionada apenas ao consumo de produtos, mas também à quantidade de resíduos e gases que devolvemos ao meio ambiente.

Quando retiramos árvores mais rapidamente do que as florestas conseguem crescer, criamos uma dívida ambiental. Quando pescamos mais do que os mares e rios conseguem repor, diminuímos os estoques de peixes. Quando utilizamos água acima da capacidade de recuperação das nascentes, dos rios e dos aquíferos, aumentamos o risco de escassez. 


Da mesma forma, quando desgastamos os solos e não permitimos sua recuperação, colocamos em risco a produção de alimentos e a segurança das futuras gerações.

Como a dívida se manifesta

Essa dívida não aparece em uma conta de papel, mas suas consequências já são percebidas no cotidiano. Ela se manifesta por meio das mudanças climáticas, das ondas de calor, dos períodos prolongados de seca, das enchentes, da erosão, das queimadas e da perda da biodiversidade. 


Também aparece no aumento do preço dos alimentos, na redução da disponibilidade de água, na perda de áreas produtivas e no crescimento dos problemas de saúde relacionados à poluição e às temperaturas extremas.

A data representa um alerta: a partir deste momento, a humanidade passa a consumir mais do que a Terra consegue renovar dentro do mesmo ano. É como retirar constantemente dinheiro de uma poupança sem permitir que ela se recupere. Por algum tempo, ainda haverá saldo, mas, se a retirada continuar de forma acelerada, os recursos poderão se tornar cada vez mais escassos, caros e difíceis de acessar.

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Estiagem Rubens Cardia/Folhapress

A responsabilidade por essa situação não pertence somente ao cidadão comum. Governos, empresas, indústrias e grandes cadeias produtivas possuem enorme influência sobre o consumo de água, energia e matérias-primas. 


Por isso, são necessárias políticas públicas que protejam florestas, rios, nascentes, mares e áreas produtoras de água. As cidades precisam investir em saneamento básico, mobilidade sustentável, arborização, tratamento de resíduos, recuperação ambiental e fontes renováveis de energia.

As empresas também precisam assumir compromissos reais com a sustentabilidade, reduzindo desperdícios, controlando suas emissões, utilizando matérias-primas de forma responsável e evitando práticas que provoquem desmatamento e contaminação. 


Não basta apenas divulgar campanhas ambientais; é necessário modificar os modelos de produção e garantir transparência sobre os impactos causados ao meio ambiente.

Ao mesmo tempo, cada pessoa pode contribuir por meio das escolhas realizadas diariamente. Economizar água, evitar o desperdício de alimentos, reduzir o consumo desnecessário, reutilizar materiais, separar corretamente os resíduos e escolher produtos mais duráveis são atitudes importantes. 


Preservar nascentes, plantar árvores adequadas, proteger áreas verdes e cobrar responsabilidade dos governantes e das empresas também são formas de participação.

O objetivo não é impedir o desenvolvimento econômico, mas encontrar uma maneira de desenvolver sem destruir as condições naturais que sustentam a própria economia. Não existe agricultura sem água e solo fértil, indústria sem energia e matérias-primas, turismo sem paisagens preservadas ou cidade saudável sem equilíbrio ambiental. A economia depende da natureza, embora muitas vezes essa dependência seja ignorada.

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O Dia da Sobrecarga da Terra não deve ser entendido como uma previsão do fim do mundo, mas como um alerta científico e educativo sobre a velocidade com que estamos utilizando os recursos naturais. 


Quanto mais cedo essa data aparece no calendário, maior é a pressão exercida sobre o planeta. Quanto mais conseguirmos adiá-la, mais próximos estaremos de uma relação equilibrada entre o consumo humano e a capacidade de regeneração da natureza.

Precisamos abandonar definitivamente a ideia de que os recursos naturais são infinitos. A natureza possui capacidade de renovação, mas precisa de tempo, espaço, proteção e respeito aos seus limites. 


Estamos vivendo como se tivéssemos outro planeta disponível para utilizar depois. Entretanto, não existe uma Terra reserva. Cuidar dos recursos naturais é uma decisão ambiental, econômica, social e humana que determinará a qualidade de vida das atuais e das próximas gerações.

Marco Bravo

Marco Bravo Marco Bravo

Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória

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