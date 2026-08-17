A Terra entrou no vermelho: estamos gastando um planeta que não temos

No dia 30 de julho, a humanidade atingiu o chamado Dia da Sobrecarga da Terra, momento simbólico em que o consumo humano de recursos naturais ultrapassa aquilo que o planeta consegue regenerar ao longo de um ano.





Isso não significa que, nessa data, a água acabou, as florestas desapareceram ou os alimentos deixaram de existir. Significa que, em apenas sete meses, utilizamos tudo o que a natureza teria capacidade de renovar durante os doze meses do ano.



Para que o melhor entendimento, podemos comparar o planeta a uma família que recebe um salário suficiente para passar o mês inteiro, mas gasta todo o dinheiro antes do mês terminar. Mesmo sem recursos disponíveis, as despesas continuam chegando e a família passa a utilizar o cheque especial ou a fazer dívidas.





Com a Terra ocorre algo semelhante: continuamos retirando água, madeira, peixes, alimentos e matérias-primas, embora a natureza já não tenha tempo suficiente para repor tudo o que foi consumido.

