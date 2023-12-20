Uma ótima notícia para quem vai às praias de Guarapari no fim de ano

Banhistas aproveitam o dia sol na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Podem mergulhar à vontade. Todos os 16 pontos de coleta nas praias de Guarapari apresentaram resultado favorável na análise laboratorial e estão aptos para banho, inclusive as praias do centro da cidade.

A coleta do material para análise de balneabilidade foi realizada no dia 5 de dezembro, em 16 pontos, mas os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) pediram reanálise do ponto 11, em frente ao Ed. Maison Classic, na Praia do Morro. A nova coleta foi realizada no dia 14, e nesta terça-feira, dia 18, este ponto também já está próprio para banho.

FISCALIZAÇÃO NAS PRAIAS

E como a coluna informou , a Prefeitura de Guarapari e a Polícia Militar vão atuar em conjunto para intensificar a fiscalização da prática de altinha, futebol, voleibol, futevôlei, frescobol, beach tennis e outros esportes que coloquem em risco a segurança dos frequentadores e banhistas nas praias do município, fora dos locais e horários permitidos.

Os fiscais municipais e PMs vão orientar e apreender bolas e equipamentos que estão descumprindo a legislação, assim como irão remover as estruturas fixas não autorizadas instaladas nas praias.

“Não estaremos proibindo a prática esportiva, mas os praticantes devem observar os locais apropriados e seus horários para que todos possam usufruir das praias com segurança e harmonia”, destacou o secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho.

PRAIAS DE GUARAPARI: OS 16 PONTOS ANALISADOS E APROVADOS

1- Praia de Meaípe - Em frente ao Hotel Gaeta

2 - Praia de Bacutia - Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia

3 - Praia de Peracanga - Em frente ao Ed. Monteiro Lobato

4 - Praia da Areia Preta - Em frente ao Ed. Solar da Praia

5 - Praia das Castanheiras - Próximo ao Clube Siribeira

6 - Praia dos Namorados - Em frente ao Hotel Atlântico

7 - Praia das Virtudes - Em frente à pracinha

8 - Prainha de Muquiçaba - Em frente à Rua Francisco Furtado

9 - Praia do Morro III – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari

10 - Praia do Morro II – Em frente ao Quiosque 9

11 - Praia do Morro I - Em frente ao Ed. Maison Classic, nº 410

12 - Praia de Santa Mônica - Em frente à Rua Santa Rita

13 - Praia de Setiba - Em frente ao Quiosque Alto Astral

14 - Praia da Fonte – Próximo ao acesso, aos fundos do Ed. Praia da Fonte

15 - Praia dos Padres – Próximo a descida de acesso