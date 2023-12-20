Uma ótima notícia para quem vai às praias de Guarapari no fim de ano

Podem mergulhar à vontade. Todos os 16 pontos de coleta nas praias de Guarapari
apresentaram resultado favorável na análise laboratorial e estão aptos para banho, inclusive as praias do centro da cidade.
A coleta do material para análise de balneabilidade foi realizada no dia 5 de dezembro, em 16 pontos, mas os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) pediram reanálise do ponto 11, em frente ao Ed. Maison Classic, na Praia do Morro. A nova coleta foi realizada no dia 14, e nesta terça-feira, dia 18, este ponto também já está próprio para banho.
E como a coluna informou
, a Prefeitura de Guarapari e a Polícia Militar vão atuar em conjunto para intensificar a fiscalização da prática de altinha, futebol, voleibol, futevôlei, frescobol, beach tennis e outros esportes que coloquem em risco a segurança dos frequentadores e banhistas nas praias do município, fora dos locais e horários permitidos.
Os fiscais municipais e PMs vão orientar e apreender bolas e equipamentos que estão descumprindo a legislação, assim como irão remover as estruturas fixas não autorizadas instaladas nas praias.
“Não estaremos proibindo a prática esportiva, mas os praticantes devem observar os locais apropriados e seus horários para que todos possam usufruir das praias com segurança e harmonia”, destacou o secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho.
1- Praia de Meaípe - Em frente ao Hotel Gaeta
2 - Praia de Bacutia - Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia
3 - Praia de Peracanga - Em frente ao Ed. Monteiro Lobato
4 - Praia da Areia Preta - Em frente ao Ed. Solar da Praia
5 - Praia das Castanheiras - Próximo ao Clube Siribeira
6 - Praia dos Namorados - Em frente ao Hotel Atlântico
7 - Praia das Virtudes - Em frente à pracinha
8 - Prainha de Muquiçaba - Em frente à Rua Francisco Furtado
9 - Praia do Morro III – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari
10 - Praia do Morro II – Em frente ao Quiosque 9
11 - Praia do Morro I - Em frente ao Ed. Maison Classic, nº 410
12 - Praia de Santa Mônica - Em frente à Rua Santa Rita
13 - Praia de Setiba - Em frente ao Quiosque Alto Astral
14 - Praia da Fonte – Próximo ao acesso, aos fundos do Ed. Praia da Fonte
15 - Praia dos Padres – Próximo a descida de acesso
16 - Praia de Guaibura – Em frente ao Beach Hostel