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Leonel Ximenes

Uma ótima notícia para quem vai às praias de Guarapari no fim de ano

Saiba qual o resultado de balneabilidade em 16 pontos na orla do município

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

20 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari
Banhistas aproveitam o dia sol na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Podem mergulhar à vontade. Todos os 16 pontos de coleta nas praias de Guarapari apresentaram resultado favorável na análise laboratorial e estão aptos para banho, inclusive as praias do centro da cidade.
A coleta do material para análise de balneabilidade foi realizada no dia 5 de dezembro, em 16 pontos, mas os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) pediram reanálise do ponto 11, em frente ao Ed. Maison Classic, na Praia do Morro. A nova coleta foi realizada no dia 14, e nesta terça-feira, dia 18, este ponto também já está próprio para banho.

FISCALIZAÇÃO NAS PRAIAS

E como a coluna informou, a Prefeitura de Guarapari e a Polícia Militar vão atuar em conjunto para intensificar a fiscalização da prática de altinha, futebol, voleibol, futevôlei, frescobol, beach tennis e outros esportes que coloquem em risco a segurança dos frequentadores e banhistas nas praias do município, fora dos locais e horários permitidos.
Os fiscais municipais e PMs vão orientar e apreender bolas e equipamentos que estão descumprindo a legislação, assim como irão remover as estruturas fixas não autorizadas instaladas nas praias.
“Não estaremos proibindo a prática esportiva, mas os praticantes devem observar os locais apropriados e seus horários para que todos possam usufruir das praias com segurança e harmonia”, destacou o secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho.

PRAIAS DE GUARAPARI: OS 16 PONTOS ANALISADOS E APROVADOS

1- Praia de Meaípe - Em frente ao Hotel Gaeta
2 - Praia de Bacutia - Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia
3 - Praia de Peracanga - Em frente ao Ed. Monteiro Lobato
4 - Praia da Areia Preta - Em frente ao Ed. Solar da Praia
5 - Praia das Castanheiras - Próximo ao Clube Siribeira
6 - Praia dos Namorados - Em frente ao Hotel Atlântico
7 - Praia das Virtudes - Em frente à pracinha
8 - Prainha de Muquiçaba - Em frente à Rua Francisco Furtado
9 - Praia do Morro III – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari
10 - Praia do Morro II – Em frente ao Quiosque 9
11 - Praia do Morro I - Em frente ao Ed. Maison Classic, nº 410
12 - Praia de Santa Mônica - Em frente à Rua Santa Rita
13 - Praia de Setiba - Em frente ao Quiosque Alto Astral
14 - Praia da Fonte – Próximo ao acesso, aos fundos do Ed. Praia da Fonte
15 - Praia dos Padres – Próximo a descida de acesso
16 - Praia de Guaibura – Em frente ao Beach Hostel

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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