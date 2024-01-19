Paz e amor na OAB-ES: ex-presidente e atual se reúnem e se elogiam

Homero Mafra (à esquerda) e Rizk (no centro) durante reunião no dia 20 de dezembro Crédito: Divulgação

A rigor, não se pode dizer que estavam rompidos e brigados, mas é fato que Homero Mafra, o ex, e José Carlos Rizk Filho, o atual presidente, estava bem distantes e mantinham uma relação fria, resultado dos embates eleitorais dos últimos anos na seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil

Mas talvez o tórrido verão capixaba deste ano tenha definitivamente descongelado a distância entre os dois advogados. Nesta sexta (19), por exemplo, ambos trocaram elogios após se reunirem para discutir a organização do Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal (Ebac), que será realizado de 5 a 7 de junho, em Vitória

“A relação fora da campanha [eleitoral da OAB] sempre foi muito boa e de respeito mútuo. O respeito entre presidente e ex-presidente é algo salutar para a instituição, pois a troca de experiência é sempre positiva”, afirma Rizk, candidato a um terceiro mandato à frente da OAB-ES na eleição de novembro.

“Sempre tive muito respeito pela pessoa do presidente da Ordem e nunca tive nenhum atrito pessoal com José Carlos Rizk Filho”, reforça Mafra, que ainda lembra que é amigo e trabalhou na advocacia com o pai do atual presidente da OAB-ES.

Homero, que foi presidente da seccional capixaba por três mandatos, diz que existe uma proximidade institucional entre os dois por causa do Ebac, que trará advogados criminalistas de todo o país ao ES.

Aliás, é a segunda reunião entre Rizk e Homero em 30 dias, por força da organização do evento, o que rende mais elogios do ex ao seu sucessor na OAB-ES. “O presidente Rizk vem dando total apoio para o Ebac e, neste ponto, tenho que ser agradecido a ele”, afirma Homero.

O ex-presidente diz também que só vai pensar nas eleições da OAB-ES após a realização do Ebac, em junho, mas se antecipa e, em mais um gesto de aproximação com o atual presidente, sugere que não descarta apoiar Rizk, seu antigo oponente.