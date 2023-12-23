84° lugar: o vexame do futebol capixaba no ranking nacional da CBF

E por incrível que pareça, alguém comemorou esse resultado. “As atualizações foram boas notícias para o futebol capixaba”, reagiu em seu site a Federação de Futebol do ES (FES), que conseguiu enxergar algo de bom nesse “top 90” do futebol brasileiro.
A federação justifica o cenário cor-de-rosa que só a entidade que comanda o futebol capixaba viu. “O clube capixaba melhor colocado (sic) no Ranking Nacional de Clubes (RNC), que continua sendo o Real Noroeste, também subiu com a nova atualização. O time de Águia Branca agora está em 84º lugar, com 926 pontos, e no levantamento anterior ocupava o 96º lugar, com 708 pontos.”
Pensa que acabou? E tome “boas notícias”: “O Vitória é o clube capixaba com a segunda melhor posição, agora em 106º lugar, com 593 pontos. O time alvianil também subiu em relação ao ano passado, quando estava na 145ª posição com 350 pontos”.
E tem mais, anota aí: “O Nova Venécia, em 129º lugar com 440 pontos, o Rio Branco A.C., em 163º com 303 pontos, e o Rio Branco FC, em 175º com 228 pontos, também aparecem no RNC, que classifica 239 times do futebol brasileiro”.
Sem querer estragar o otimismo dos cartolas da federação nesta reta final de ano, é preciso informar que, na frente do Real Noroeste, estão times brasileiros pouco conhecidos como Altos (PI), Floresta (CE), Aparecidense (GO), Jacuipense (BA), Tocantinópolis (TO) e Retrô (PE).
Lembrando que há longos 21 anos,, desde 2002, o futebol capixaba não disputa sequer a Segundona do Brasileirão e desde 2009 não tem time na Série C.
A VISÃO OTIMISTA DO MUNDO
“As boas notícias”, para a FES, incluem um autoelogio: “A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) subiu uma posição no Ranking Nacional de Federações (RNF), saindo do 22º para o 21º lugar, ao ultrapassar a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC). A FES agora tem 2.566 pontos, 799 pontos a menos em relação à Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), que está na 20ª posição”.
Ou seja, acabamos de ultrapassar a poderosa federação acriana no ranking da CBF. É ou não uma excelente notícia para este final de ano? É?
Nesse ranking de federações, a FES está à frente, além da Federação do Acre, de Tocantins, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Amapá.
FLAMENGO LIDERA RANKING NACIONAL
Pelo quarto ano seguido, o Flamengo aparece na liderança do RNC com 16.678 pontos. Já o Palmeiras, atual bicampeão do Brasileirão, está na vice-liderança do ranking com 15.372 pontos. Campeão da Copa do Brasil 2023, o São Paulo é o terceiro colocado (14.828), seguido por Athletico Paranaense (13.888) e Atlético Mineiro (13.282).
O Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 239 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais.
Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.