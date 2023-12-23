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Leonel Ximenes

84° lugar: o vexame do futebol capixaba no ranking nacional da CBF

Clube do ES mais bem colocado está atrás de times pouco conhecidos como Altos (PI), Floresta (CE), Aparecidense (GO), Jacuipense (BA), Tocantinópolis (TO) e Retrô (PE)

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

23 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Real Noroeste e Nova Venécia ficaram no empate na primeira partida
Com estádio vazio, Real Noroeste (de vermelho) e Nova Venécia se enfrentam pelo Capixabão 2023 Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Futebol de quarta (divisão) realmente não poderia almejar melhor destino. O futebol capixaba mais uma vez aparece mal no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2024, divulgado recentemente pela Confederação Brasileira de Futebol. O clube mais bem colocado na tabela é o Real Noroeste, atual campeão do ES, com um modestíssimo 84º lugar com 708 pontos.
E por incrível que pareça, alguém comemorou esse resultado. “As atualizações foram boas notícias para o futebol capixaba”, reagiu em seu site a Federação de Futebol do ES (FES), que conseguiu enxergar algo de bom nesse “top 90” do futebol brasileiro.
A federação justifica o cenário cor-de-rosa que só a entidade que comanda o futebol capixaba viu. “O clube capixaba melhor colocado (sic) no Ranking Nacional de Clubes (RNC), que continua sendo o Real Noroeste, também subiu com a nova atualização. O time de Águia Branca agora está em 84º lugar, com 926 pontos, e no levantamento anterior ocupava o 96º lugar, com 708 pontos.”

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Pensa que acabou? E tome “boas notícias”: “O Vitória é o clube capixaba com a segunda melhor posição, agora em 106º lugar, com 593 pontos. O time alvianil também subiu em relação ao ano passado, quando estava na 145ª posição com 350 pontos”.
E tem mais, anota aí: “O Nova Venécia, em 129º lugar com 440 pontos, o Rio Branco A.C., em 163º com 303 pontos, e o Rio Branco FC, em 175º com 228 pontos, também aparecem no RNC, que classifica 239 times do futebol brasileiro”.
Sem querer estragar o otimismo dos cartolas da federação nesta reta final de ano, é preciso informar que, na frente do Real Noroeste, estão times brasileiros pouco conhecidos como Altos (PI), Floresta (CE), Aparecidense (GO), Jacuipense (BA), Tocantinópolis (TO) e Retrô (PE).
Lembrando que há longos 21 anos,, desde 2002, o futebol capixaba não disputa sequer a Segundona do Brasileirão e desde 2009 não tem time na Série C.

A VISÃO OTIMISTA DO MUNDO

“As boas notícias”, para a FES, incluem um autoelogio: “A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) subiu uma posição no Ranking Nacional de Federações (RNF), saindo do 22º para o 21º lugar, ao ultrapassar a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC). A FES agora tem 2.566 pontos, 799 pontos a menos em relação à Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), que está na 20ª posição”.
Ou seja, acabamos de ultrapassar a poderosa federação acriana no ranking da CBF. É ou não uma excelente notícia para este final de ano? É? 
Nesse ranking de federações, a FES está à frente, além da Federação do Acre, de Tocantins, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Amapá.

FLAMENGO LIDERA RANKING NACIONAL

Pelo quarto ano seguido, o Flamengo aparece na liderança do RNC com 16.678 pontos. Já o Palmeiras, atual bicampeão do Brasileirão, está na vice-liderança do ranking com 15.372 pontos. Campeão da Copa do Brasil 2023, o São Paulo é o terceiro colocado (14.828), seguido por Athletico Paranaense (13.888) e Atlético Mineiro (13.282).
O Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 239 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais.
Boas notícias... Para quem?

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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