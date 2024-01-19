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Leonel Ximenes

Time viaja mais de 5 horas para estrear no Capixabão

Além da distância, equipe tem que superar as antiquadas e perigosas rodovias capixabas

Públicado em 

19 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O longo trajeto que espera o Rio Branco-VN até Nova Venécia
O longo trajeto que espera o Rio Branco-VN até Nova Venécia Crédito: Divulgação
O Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, time da região serrana do Estado, terá como adversários, além da equipe contrária, a distância e as más condições das estradas do Espírito Santo para estrear no Capixabão 2024.
O time polenteiro enfrenta neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, o Nova Venécia, time apadrinhado pelo jogador capixaba Richarlison, do Tottenham (Inglaterra), na quente cidade do Noroeste.
Para o confronto, atletas, diretores e comissão técnica do Rio Branco-VN terão que superar nada menos do que 278 quilômetros, se o caminho escolhido for pela perigosa e antiquada BR 262, ou até 346 quilômetros, se optar por rodovias estaduais.
Serão cerca de cinco horas e meia, pelo menos, de viagem na estrada até chegar ao Noroeste, o que já é um desafio para o preparo físico dos jogadores.
Dizem que o Espírito Santo é pequeno. É, mas nem tanto assim.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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