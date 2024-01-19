Time viaja mais de 5 horas para estrear no Capixabão

O Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, time da região serrana do Estado
, terá como adversários, além da equipe contrária, a distância e as más condições das estradas do Espírito Santo para estrear no Capixabão 2024.
O time polenteiro enfrenta neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, o Nova Venécia, time apadrinhado pelo jogador capixaba Richarlison
, do Tottenham (Inglaterra), na quente cidade do Noroeste.
Para o confronto, atletas, diretores e comissão técnica do Rio Branco-VN terão que superar nada menos do que 278 quilômetros, se o caminho escolhido for pela perigosa e antiquada BR 262, ou até 346 quilômetros, se optar por rodovias estaduais.
Serão cerca de cinco horas e meia, pelo menos, de viagem na estrada até chegar ao Noroeste, o que já é um desafio para o preparo físico dos jogadores.
Dizem que o Espírito Santo é pequeno. É, mas nem tanto assim.