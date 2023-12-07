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Leonel Ximenes

A homenagem de Vitória a um empresário pioneiro do ensino superior no ES

Morto em 2004, educador fundou instituição universitária em 1972

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 16:45

Públicado em 

07 dez 2023 às 16:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Rua com o nome de Antário Alexandre Theodoro fica na Ilha de Monte Belo, em Vitória
Rua com o nome de Antário Alexandre Theodoro fica em Monte Belo, Vitória Crédito: Divulgação/Faesa
A Rua Anselmo Serrat, localizada no bairro Monte Belo, em Vitória, passa a ter novo nome: a via agora se chama Antário Alexandre Theodoro, uma homenagem da cidade ao fundador do Centro Universitário Faesa, Antário Alexandre Theodoro, morto em 2004 aos 82 anos de idade.
A lei mudando o nome da rua foi sancionada, na manhã desta quinta-feira (7), pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em evento na PMV que reuniu filhos, netos e amigos do homenageado.
“É um reconhecimento de um trabalho de alguém que esteve há 51 anos iniciando uma instituição, que é a Faesa, dando oportunidade para os capixabas, naquela ocasião, de ter acesso ao ensino superior no turno noturno, porque somente a universidade federal naquele momento ofertava graduação e diurno”, lembrou o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, emocionado, ao falar do pai.
Campus Vitória da Faesa, nos anos 1990
Campus Vitória da Faesa, nos anos 1990 Crédito: Faesa/Divulgação
A proposta de mudança no nome da via pública foi feita pelo vereador Leonardo Monjardim (Patriota) e aprovada na Câmara Municipal no dia 14 de novembro. A rua fica localizada em dos acessos do Centro Universitário.
“É muito bom caminhar ao lado de quem faz o bem, de pessoas que querem melhoria da sociedade. Temos certeza absoluta de que estamos aqui reconhecendo um legado que foi construído de maneira sólida, com seriedade e que dá muitos resultados para a sociedade", afirmou o prefeito Pazolini, em seu discurso.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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