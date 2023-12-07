A homenagem de Vitória a um empresário pioneiro do ensino superior no ES

Rua com o nome de Antário Alexandre Theodoro fica em Monte Belo, Vitória Crédito: Divulgação/Faesa

A Rua Anselmo Serrat, localizada no bairro Monte Belo, em Vitória , passa a ter novo nome: a via agora se chama Antário Alexandre Theodoro, uma homenagem da cidade ao fundador do Centro Universitário Faesa, Antário Alexandre Theodoro, morto em 2004 aos 82 anos de idade.

A lei mudando o nome da rua foi sancionada, na manhã desta quinta-feira (7), pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em evento na PMV que reuniu filhos, netos e amigos do homenageado.

“É um reconhecimento de um trabalho de alguém que esteve há 51 anos iniciando uma instituição, que é a Faesa, dando oportunidade para os capixabas, naquela ocasião, de ter acesso ao ensino superior no turno noturno, porque somente a universidade federal naquele momento ofertava graduação e diurno”, lembrou o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, emocionado, ao falar do pai.

Campus Vitória da Faesa, nos anos 1990 Crédito: Faesa/Divulgação

A proposta de mudança no nome da via pública foi feita pelo vereador Leonardo Monjardim (Patriota) e aprovada na Câmara Municipal no dia 14 de novembro. A rua fica localizada em dos acessos do Centro Universitário.