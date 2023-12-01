Gigante da Educação com 50 escolas e 40 mil alunos desembarca no ES

Unidade da Elite Contec Vila Velha, no centro da cidade Crédito: Divulgação

Vila Velha foi a cidade escolhida pela Rede Elite de Ensino para começar a atuar no Espírito Santo. “A maior rede de educação básica do país”, como se apresenta o conglomerado, uniu-se ao Colégio Cobe Contec, escola com mais de 50 anos de tradição no centro da cidade, e vai oferecer turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Batizada como Elite Contec Vila Velha, a escola está oferecendo 408 vagas em 15 turmas do Infantil 3 à 3ª série do Ensino Médio, sendo uma turma para cada série, a princípio.

Desde a última quinta-feira (30/11) a unidade já funciona como Elite, no entanto, segundo a assessoria de imprensa da rede educacional, o período atual é de transição e adaptação gradual. A assessoria diz que ainda não há planos de expansão para outras cidades do Espírito Santo, mas este cenário pode mudar.

“A rede deve alcançar a marca de 100 escolas nos próximos cinco anos, algo em torno de 90 mil alunos e passar atuar em todos os Estados da federação. Dessa forma, é possível que em breve tenhamos novas escolas no Espírito Santo também”, diz nota da assessoria enviada à coluna.

UM GIGANTE PRESENTE EM 8 ESTADOS E NO DF

A Elite Rede de Ensino tem o total de 40 mil alunos espalhados em 50 unidades pelo Brasil afora, nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Santa Catarina, além do Distrito Federal.