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Leonel Ximenes

Escola tradicional de Vitória fecha as portas após 30 anos

"A decisão de fechar foi a única viável para que possamos honrar nossos compromissos", alega a direção do estabelecimento

Públicado em 

10 nov 2023 às 09:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Upuerê tem uma ampla área livre e verde na Enseada do Suá
A Upuerê tem uma ampla área livre e verde na Enseada do Suá Crédito: Redes sociais
Já tem data marcada: no dia 22 de dezembro próximo, a tradicional e inovadora escola Escola Upuerê, em Vitória, encerra definitivamente suas atividades. Fundada em 1993, a escola de educação infantil localizada na Enseada do Suá não resistiu à crise financeira que atingiu a instituição nos últimos anos.
“No processo até chegar a esta decisão, exploramos todas as opções possíveis. No entanto, a decisão de fechar foi a única viável para que possamos honrar nossos compromissos”, alega a direção do estabelecimento em postagem nas redes sociais..
A Upuerê lamentou também o encerramento das suas atividades. “A escola é resultado de um projeto que começou através do sonho de mulheres com profundo amor à educação. Foram 30 anos de muita dedicação, amor e muitos esforços empreendidos, que infelizmente não foram suficientes para manter a escola. Manteremos o compromisso assumido com o projeto em execução até o dia 22/12/2023”.

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Localizada em uma área ampla de 3 mil metros quadrados, com muito verde, a escola se orgulha de unir suas atividades pedagógicas a um ambiente agradável em sua sede. Upuerê é um nome de origem indígena que significa movimento e ação.

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O anúncio do fechamento da unidade de educação infantil provocou manifestações de tristeza e lamento no Instagram: “Não estou acreditando. Upuerê é mais que uma creche, mais que uma escola, é um quintal de amor, alegria e aprendizado. Meu coração está partido”, disse uma internauta.
“Com pesar no coração, recebemos a notícia do fechamento da escola. Agradecemos por todos os momentos especiais que compartilhamos aí”, reforçou uma seguidora.
Demandada pela coluna, a assessoria da Upuerê não quis informar o número atual de professores, funcionários e estudantes da escola.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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