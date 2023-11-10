Escola tradicional de Vitória fecha as portas após 30 anos

A Upuerê tem uma ampla área livre e verde na Enseada do Suá Crédito: Redes sociais

Já tem data marcada: no dia 22 de dezembro próximo, a tradicional e inovadora escola Escola Upuerê, em Vitória , encerra definitivamente suas atividades. Fundada em 1993, a escola de educação infantil localizada na Enseada do Suá não resistiu à crise financeira que atingiu a instituição nos últimos anos.

“No processo até chegar a esta decisão, exploramos todas as opções possíveis. No entanto, a decisão de fechar foi a única viável para que possamos honrar nossos compromissos”, alega a direção do estabelecimento em postagem nas redes sociais..

A Upuerê lamentou também o encerramento das suas atividades. “A escola é resultado de um projeto que começou através do sonho de mulheres com profundo amor à educação. Foram 30 anos de muita dedicação, amor e muitos esforços empreendidos, que infelizmente não foram suficientes para manter a escola. Manteremos o compromisso assumido com o projeto em execução até o dia 22/12/2023”.

Localizada em uma área ampla de 3 mil metros quadrados, com muito verde, a escola se orgulha de unir suas atividades pedagógicas a um ambiente agradável em sua sede. Upuerê é um nome de origem indígena que significa movimento e ação.

O anúncio do fechamento da unidade de educação infantil provocou manifestações de tristeza e lamento no Instagram: “Não estou acreditando. Upuerê é mais que uma creche, mais que uma escola, é um quintal de amor, alegria e aprendizado. Meu coração está partido”, disse uma internauta.

“Com pesar no coração, recebemos a notícia do fechamento da escola. Agradecemos por todos os momentos especiais que compartilhamos aí”, reforçou uma seguidora.