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Leonel Ximenes

Escolas de Vitória terão Academia Estudantil de Letras

Projeto aprovado pela Câmara tem como objetivo incentivar a leitura entre os estudantes

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 02:11

Públicado em 

16 jul 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ler é viver. Os estudantes de Vitória merecem
Ler é viver: os estudantes de Vitória merecem Crédito: Divulgação
Câmara de Vereadores aprovou a criação da Academia Estudantil de Letras (AEL) nas escolas da rede municipal de ensino de Vitória. O autor do projeto, Leonardo Monjardim (Patriota), disse que a lei, se for sancionada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), vai incentivar a escrita e a leitura, à semelhança da Academia Brasileira de Letras (ABL).
“É uma autêntica Academia de Letras com as devidas adaptações para o público estudantil. A finalidade é a promoção do acesso à cultura, o desenvolvimento do interesse pela leitura, a inclusão social dos educandos e o desenvolvimento da competência leitora e escritora”, enumera o parlamentar.
Entre os objetivos da AEL estão desenvolver o gosto dos alunos pela literatura; ampliar o universo cultural dos educandos, elevar sua autoestima; promover a inclusão social e desenvolver a competência leitora e escritora.
Pelo projeto, os encontros da Academia Estudantil de Letras ocorrerão em local próprio dentro da instituição de ensino e em horários estipulados mediante portaria específica. Até que a escola tenha seu próprio local para a Academia, os encontros poderão ser feitos em espaços e auditórios públicos.
“O incentivo à leitura é algo fundamental para a construção de um país e de uma sociedade melhores. A leitura é um importante instrumento de transformação”, afirmou Monjardim, que é membro da Academia Espírito-santense de Letras.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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