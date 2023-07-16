Escolas de Vitória terão Academia Estudantil de Letras

Ler é viver: os estudantes de Vitória merecem Crédito: Divulgação

Câmara de Vereadores aprovou a criação da Academia Estudantil de Letras (AEL) nas escolas da rede municipal de ensino de Vitória. O autor do projeto, Leonardo Monjardim (Patriota), disse que a lei, se for sancionada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), vai incentivar a escrita e a leitura, à semelhança da Academia Brasileira de Letras (ABL).

“É uma autêntica Academia de Letras com as devidas adaptações para o público estudantil. A finalidade é a promoção do acesso à cultura, o desenvolvimento do interesse pela leitura, a inclusão social dos educandos e o desenvolvimento da competência leitora e escritora”, enumera o parlamentar.

Entre os objetivos da AEL estão desenvolver o gosto dos alunos pela literatura; ampliar o universo cultural dos educandos, elevar sua autoestima; promover a inclusão social e desenvolver a competência leitora e escritora.

Pelo projeto, os encontros da Academia Estudantil de Letras ocorrerão em local próprio dentro da instituição de ensino e em horários estipulados mediante portaria específica. Até que a escola tenha seu próprio local para a Academia, os encontros poderão ser feitos em espaços e auditórios públicos.