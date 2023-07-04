Mistério em Camburi: afinal, o monumento à Iemanjá é mesmo azul?

A famosa estátua de Iemanjá, na Praia de Camburi
, que é predominantemente azul, às vezes parece mudar de cor. Aconteceu no último domingo (2), no final da tarde, quando um grupo de pessoas que passava próximo ao monumento “jurava” que a estátua é da cor branca.
É verdade, basta olhar a foto feita pelo repórter Vinicius Zagoto, que clicou a Iemanjá às 17h de domingo: dá para ter convicção de que a estátua inaugurada em 1988 tem tons claros que não lembram nada o azul do manto da “Rainha do Mar”, um orixá feminino da Umbanda e do Candomblé.
A coluna indagou à Prefeitura de Vitória
se o tradicional monumento foi pintado de branco ou “desbotou”. Segundo a PMV, que enviou técnicos ao local nesta terça-feira (4) para verificar a possível mudança, tudo não passa de um fenômeno natural.
Os técnicos informaram que Iemanjá continua azul, como na manhã de hoje, mas que o monumento parece ter outra coloração dependendo do horário do dia e da incidência do sol, o que certamente acontece no fim de um dia ensolarado de inverno.
A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) da PMV informou também que realizou um restauro no monumento no final do último mês de janeiro, na semana que antecede o dia de Iemanjá (2 de fevereiro).
“Na ocasião foi realizada uma limpeza completa, reparos em pequenas rachaduras, pintura e restauro de dois dedos da imagem que haviam sido depredados. O restauro foi realizado pelo próprio artista criador da obra, Ioannis Zavoudakis, conhecido como ‘Grego’”, diz a Prefeitura de Vitória.
Com dez metros de altura e instalada no primeiro píer de Camburi, a estátua de Iemanjá foi inaugurada em 1988, na gestão do prefeito Hermes Laranja, em um tempo em que havia tolerância religiosa, um comportamento civilizatório às vezes em falta nos dias atuais.