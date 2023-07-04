Mistério em Camburi: afinal, o monumento à Iemanjá é mesmo azul?

A mesma estátua de Iemanjá com duas cores diferentes Crédito: Vinícius Zagoto e Ricardo Medeiros

A famosa estátua de Iemanjá, na Praia de Camburi , que é predominantemente azul, às vezes parece mudar de cor. Aconteceu no último domingo (2), no final da tarde, quando um grupo de pessoas que passava próximo ao monumento “jurava” que a estátua é da cor branca.

É verdade, basta olhar a foto feita pelo repórter Vinicius Zagoto, que clicou a Iemanjá às 17h de domingo: dá para ter convicção de que a estátua inaugurada em 1988 tem tons claros que não lembram nada o azul do manto da “Rainha do Mar”, um orixá feminino da Umbanda e do Candomblé.

A coluna indagou à Prefeitura de Vitória se o tradicional monumento foi pintado de branco ou “desbotou”. Segundo a PMV, que enviou técnicos ao local nesta terça-feira (4) para verificar a possível mudança, tudo não passa de um fenômeno natural.

Os técnicos informaram que Iemanjá continua azul, como na manhã de hoje, mas que o monumento parece ter outra coloração dependendo do horário do dia e da incidência do sol, o que certamente acontece no fim de um dia ensolarado de inverno.

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) da PMV informou também que realizou um restauro no monumento no final do último mês de janeiro, na semana que antecede o dia de Iemanjá (2 de fevereiro).

“Na ocasião foi realizada uma limpeza completa, reparos em pequenas rachaduras, pintura e restauro de dois dedos da imagem que haviam sido depredados. O restauro foi realizado pelo próprio artista criador da obra, Ioannis Zavoudakis, conhecido como ‘Grego’”, diz a Prefeitura de Vitória.