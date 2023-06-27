Fim de voo para Vitória: governo do ES quer reunião com a Latam

Avião da Latam decolando do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Desenvolvimento do governo do Estado diz que vai procurar a Latam para tentar reverter a decisão da empresa, que anunciou o fim da rota entre Vitória e Fortaleza (CE), a partir de julho. A companhia alegou “motivos comerciais” para a suspensão dos voos diretos entre as duas capitais que foram retomados em julho do ano passado.

Em nota à coluna, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) revela que o governo já tinha conhecimento da suspensão, pela empresa aérea, dos voos diretos entre o Ceará e o ES.

“A Secretaria de Turismo informa que, sobre o cancelamento do voo da Latam Vitória x Fortaleza, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, já se reuniu por mais de uma vez com a direção de relações governamentais da Latam, que afirmou não ter interesse em manter o voo. Informamos também que não é a primeira vez que este trecho é interrompido, podendo assim seu retorno ocorrer novamente”.

A Setur refere-se à interrupção da rota entre Vitória e Fortaleza, que foi paralisada pela Latam em 2019 e retomada em meados de 2022, após a fase mais aguda da pandemia de Covid