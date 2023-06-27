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Leonel Ximenes

Fim de voo para Vitória: governo do ES quer reunião com a Latam

Rota para Fortaleza será interrompida pela empresa aérea, a partir de julho

Públicado em 

27 jun 2023 às 11:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Avião da Latam decolando do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Desenvolvimento do governo do Estado diz que vai procurar a Latam para tentar reverter a decisão da empresa, que anunciou o fim da rota entre Vitória e Fortaleza (CE), a partir de julho. A companhia alegou “motivos comerciais” para a suspensão dos voos diretos entre as duas capitais que foram retomados em julho do ano passado.
Em nota à coluna, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) revela que o governo já tinha conhecimento da suspensão, pela empresa aérea, dos voos diretos entre o Ceará e o ES.

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“A Secretaria de Turismo informa que, sobre o cancelamento do voo da Latam Vitória x Fortaleza, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, já se reuniu por mais de uma vez com a direção de relações governamentais da Latam, que afirmou não ter interesse em manter o voo. Informamos também que não é a primeira vez que este trecho é interrompido, podendo assim seu retorno ocorrer novamente”.

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A Setur refere-se à interrupção da rota entre Vitória e Fortaleza, que foi paralisada pela Latam em 2019 e retomada em meados de 2022, após a fase mais aguda da pandemia de Covid.
“O Governo do Estado não medirá esforços para fomentar cada vez mais o turismo no Espírito Santo”, diz a nota da Secretaria de Turismo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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aeroporto de vitória Vitória (ES) Fortaleza (CE) Latam
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