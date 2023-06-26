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Leonel Ximenes

Latam suspende voos entre Vitória e Fortaleza a partir de julho

Saiba o motivo alegado pela empresa para interromper a rota que foi retomada no ano passado

Públicado em 

26 jun 2023 às 15:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Airbus A321 da Latam foi a maior aeronave de passageiros a operar no Aeroporto de Vitória
Airbus A321 da Latam no Aeroporto de Vitória Crédito: Latam/Divulgação
A Latam anunciou que vai suspender os voos diretos entre Vitória e Fortaleza, a partir de julho, “por motivos comerciais”. Em nota enviada à coluna, a assessoria da empresa aérea diz que continuará a operar com destino à capital capixaba a partir de outros aeroportos.
Portanto, continuam os voos diretos da Latam para Vitória a partir de São Paulo/Congonhas (40 frequências semanais), São Paulo/Guarulhos (27 frequências semanais), Rio de Janeiro/ Santos Dumont (35 frequências semanais) e Brasília (7 frequências semanais).
“A companhia ressalta que está sempre avaliando os resultados das rotas em que opera, além de estar atenta às novas oportunidades para operar uma combinação de rotas que componha uma malha sustentável do ponto de vista de conectividade, produto e resultado”, diz nota da empresa aérea.
Latam suspende voos entre Vitória e Fortaleza a partir de julho

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Segundo a Latam,o passageiro que efetuou a compra pelo site latam.com poderá remarcar gratuitamente o voo no site, na aba “Minhas Viagens > Administrar suas viagens”, ou solicitar reembolso integral do bilhete. Caso tenha adquirido a passagem em agências de viagens, o cliente deve procurá-la para realizar a sua alteração.
Inoperante desde 2019, o voo direto entre Vitória e Fortaleza foi retomado pela companhia em julho do ano passado, incrementando o fluxo turístico entre as duas capitais.
Em maio do ano passado, como a coluna mostrou, até um quiosque da Secretaria de Turismo do Ceará foi instalado em um shopping de Vila Velha, para divulgar as potencialidades turísticas do Estado nordestino, na expectativa de retomada do voo.

A OCUPAÇÃO DOS VOOS

Segundo reportagem do jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, em março último, a ocupação de assentos no trecho Fortaleza-Vitória foi maior que 80%, “média sempre festejada pela indústria de aviação comercial”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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