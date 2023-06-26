Latam suspende voos entre Vitória e Fortaleza a partir de julho

A Latam anunciou que vai suspender os voos diretos entre Vitória
e Fortaleza, a partir de julho, “por motivos comerciais”. Em nota enviada à coluna, a assessoria da empresa aérea diz que continuará a operar com destino à capital capixaba a partir de outros aeroportos.
Portanto, continuam os voos diretos da Latam para Vitória a partir de São Paulo/Congonhas (40 frequências semanais), São Paulo/Guarulhos (27 frequências semanais), Rio de Janeiro/ Santos Dumont (35 frequências semanais) e Brasília (7 frequências semanais).
“A companhia ressalta que está sempre avaliando os resultados das rotas em que opera, além de estar atenta às novas oportunidades para operar uma combinação de rotas que componha uma malha sustentável do ponto de vista de conectividade, produto e resultado”, diz nota da empresa aérea.
Segundo a Latam,o passageiro que efetuou a compra pelo site latam.com poderá remarcar gratuitamente o voo no site, na aba “Minhas Viagens > Administrar suas viagens”, ou solicitar reembolso integral do bilhete. Caso tenha adquirido a passagem em agências de viagens, o cliente deve procurá-la para realizar a sua alteração.
Em maio do ano passado, como a coluna mostrou
, até um quiosque da Secretaria de Turismo do Ceará foi instalado em um shopping de Vila Velha, para divulgar as potencialidades turísticas do Estado nordestino, na expectativa de retomada do voo.
Segundo reportagem do jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, em março último, a ocupação de assentos no trecho Fortaleza-Vitória foi maior que 80%, “média sempre festejada pela indústria de aviação comercial”.