Segurança nas escolas: agentes dos EUA treinam policiais do ES

Policiais militares
integrantes da Patrulha Escolar do Espírito Santo estão no Texas, EUA, para participar do Alerrt Annual Conference 2023. O encontro, que começa nesta sexta (27) e vai durar quatro dias, tem como meta capacitar profissionais no planejamento de medidas que possam evitar ataques nas escolas capixabas.
A comitiva do ES, formada por seis militares, fará um treinamento com a polícia local de Houston e de Los Angeles buscando conhecer todos os protocolos usados para proteção em casos de agressores ativos.
O objetivo é buscar conhecimentos sobre esses eventos, os protocolos aplicados e adaptá-los para a realidade das escolas brasileiras, em especial, as capixabas
A Conferência de Resposta Integrada de Atiradores Ativos (Alerrt) reúne as respostas de aplicação da lei a eventos de atiradores/ataques ativos, para construir centros de integração e comando coordenados, criando uma preparação mais forte para resposta a atiradores ativos locais, regionais, estaduais e até nacionais.
A Companhia Especializada de Polícia Escolar do ES é comandada pelo major PM Eliandro, que também lidera a comitiva capixaba nos EUA. A capacitação dos profissionais faz parte do Plano Estadual de Segurança Escolar.