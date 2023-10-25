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Leonel Ximenes

Segurança nas escolas: agentes dos EUA treinam policiais do ES

Comitiva do ES fará um treinamento com a polícia de Houston e de Los Angeles

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 17:49

Públicado em 

25 out 2023 às 17:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

EEFM Primo Bitti
Adolescente armado invadiu escolas em Aracruz, deixando quatro mortos e 12 feridos no ano passado Crédito: Fernando Madeira
Policiais militares integrantes da Patrulha Escolar do Espírito Santo estão no Texas, EUA, para participar do Alerrt Annual Conference 2023. O encontro, que começa nesta sexta (27) e vai durar quatro dias, tem como meta capacitar profissionais no planejamento de medidas que possam evitar ataques nas escolas capixabas.
A comitiva do ES, formada por seis militares, fará um treinamento com a polícia local de Houston e de Los Angeles buscando conhecer todos os protocolos usados para proteção em casos de agressores ativos.
O objetivo é buscar conhecimentos sobre esses eventos, os protocolos aplicados e adaptá-los para a realidade das escolas brasileiras, em especial, as capixabas

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A Conferência de Resposta Integrada de Atiradores Ativos (Alerrt) reúne as respostas de aplicação da lei a eventos de atiradores/ataques ativos, para construir centros de integração e comando coordenados, criando uma preparação mais forte para resposta a atiradores ativos locais, regionais, estaduais e até nacionais.
A Companhia Especializada de Polícia Escolar do ES é comandada pelo major PM Eliandro, que também lidera a comitiva capixaba nos EUA. A capacitação dos profissionais faz parte do Plano Estadual de Segurança Escolar.

ATAQUES A ESCOLAS EM ARACRUZ

No dia 25 de novembro do ano passado, o ataque a duas escolas em Aracruz, no Norte do Estado, deixou quatro mortos e 12 feridos. O assassino, de 16 anos, que estudou até junho no colégio estadual atacado, cumpre três anos de internação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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