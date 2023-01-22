O que um robô tem a dizer sobre a educação do ES

A inteligência artificial está cada vez mais avançada. Prova disso é o ChatGPT, protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, especializada em diálogo. A base de dados deste robô vai até 2021. E o texto abaixo, totalmente feito a partir da pergunta da coluna "escreva um texto sobre a educação
do Espírito Santo", faz a análise do panorama.
Além disso, o estado tem enfrentado problemas com a falta de investimento em educação. O orçamento destinado à educação tem sido insuficiente para atender às necessidades das escolas, resultando em condições precárias de ensino e falta de recursos. A infraestrutura das escolas também tem sido criticada, com muitas escolas precisando de reformas e melhorias.
Outro problema é a falta de professores qualificados e capacitados. O estado tem enfrentado uma escassez de professores, especialmente em áreas como matemática e ciências. Isso tem afetado a qualidade do ensino e o desempenho dos estudantes.
Apesar desses desafios, há alguns esforços sendo feitos para melhorar a educação no Espírito Santo. O governo estadual tem investido em programas de capacitação e formação de professores, e há também iniciativas privadas para melhorar o ensino em áreas carentes.
É importante que as autoridades e a sociedade trabalhem juntas para melhorar a educação no Espírito Santo. Isso inclui investimentos adicionais em educação, melhorias na infraestrutura das escolas, formação e capacitação de professores e programas para combater o analfabetismo.”
A inteligência artificial está cada vez mais evoluída, mas algumas entrelinhas ainda são captadas somente por humanos. Certamente, a análise pela IA vai ajudar e muito a aprofundar algumas análises.
Que as três regras de Isaac Asimov permaneçam sendo realidade:
* Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal.
* Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei.
* Um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores.