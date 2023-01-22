A base de dados do robô, sobre a educação no ES, vai até 2021 Crédito: Divulgação

A inteligência artificial está cada vez mais avançada. Prova disso é o ChatGPT, protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, especializada em diálogo. A base de dados deste robô vai até 2021. E o texto abaixo, totalmente feito a partir da pergunta da coluna "escreva um texto sobre a educação do Espírito Santo", faz a análise do panorama.

VEJA COMO FICOU O TEXTO DO ROBÔ

A educação no estado do Espírito Santo, no Brasil, tem enfrentado alguns desafios nos últimos anos. Apesar de haver um sistema de ensino público e privado disponível, a qualidade do ensino tem sido questionada. A taxa de analfabetismo no estado é relativamente alta, com cerca de 9% da população adulta analfabeta em 2018.

Além disso, o estado tem enfrentado problemas com a falta de investimento em educação. O orçamento destinado à educação tem sido insuficiente para atender às necessidades das escolas, resultando em condições precárias de ensino e falta de recursos. A infraestrutura das escolas também tem sido criticada, com muitas escolas precisando de reformas e melhorias.

Outro problema é a falta de professores qualificados e capacitados. O estado tem enfrentado uma escassez de professores, especialmente em áreas como matemática e ciências. Isso tem afetado a qualidade do ensino e o desempenho dos estudantes.

Apesar desses desafios, há alguns esforços sendo feitos para melhorar a educação no Espírito Santo. O governo estadual tem investido em programas de capacitação e formação de professores, e há também iniciativas privadas para melhorar o ensino em áreas carentes.

É importante que as autoridades e a sociedade trabalhem juntas para melhorar a educação no Espírito Santo. Isso inclui investimentos adicionais em educação, melhorias na infraestrutura das escolas, formação e capacitação de professores e programas para combater o analfabetismo.”

A EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial está cada vez mais evoluída, mas algumas entrelinhas ainda são captadas somente por humanos. Certamente, a análise pela IA vai ajudar e muito a aprofundar algumas análises.

Que as três regras de Isaac Asimov permaneçam sendo realidade:

* Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal.

* Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei.