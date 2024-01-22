Criança ferida

Jovem é apreendido após atropelar 3 pessoas na faixa de pedestre em Fundão

O adolescente de 17 anos contou que conduzia a moto quando foi ultrapassar veículos parados em fila e acabou atropelando as vítimas
Jaciele Simoura

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 18:20

Um adolescente de 17 anos, acabou apreendido após atropelar uma mulher, de 31 anos, um homem, de 34, e uma criança, de apenas cinco anos, no último sábado (20), em Praia Grande, Fundão. As vítimas atravessavam na faixa de pedestre quando foram atingidas pelo menor - que conduzia uma moto.
Polícia Militar foi acionada e informou que os dois adultos tiveram fraturas e escoriações e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Já a criança, com diversas escoriações, foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória.

Veja Também

Liderança do Comando Vermelho de Minas Gerais é preso na Serra

Onda de assaltos assusta comerciantes em Boa Esperança

Polícia pede prisão de casal do ES suspeito de comprar remédios roubados

No local, foi localizado o condutor da motocicleta, o adolescente de 17 anos, que relatou que seguia pela via quando foi ultrapassar alguns veículos parados em fila e acabou atropelando as vítimas, que atravessavam na faixa de pedestres. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz.
Polícia Civil informou que o jovem assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de trânsito. Após um parente assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

