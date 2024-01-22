Jovem é apreendido após atropelar 3 pessoas na faixa de pedestre em Fundão

Um adolescente de 17 anos, acabou apreendido após atropelar uma mulher, de 31 anos, um homem, de 34, e uma criança, de apenas cinco anos, no último sábado (20), em Praia Grande, Fundão. As vítimas atravessavam na faixa de pedestre quando foram atingidas pelo menor - que conduzia uma moto.
A Polícia Militar foi acionada e informou que os dois adultos tiveram fraturas e escoriações e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Já a criança, com diversas escoriações, foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória.
No local, foi localizado o condutor da motocicleta, o adolescente de 17 anos, que relatou que seguia pela via quando foi ultrapassar alguns veículos parados em fila e acabou atropelando as vítimas, que atravessavam na faixa de pedestres. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz.
A Polícia Civil informou que o jovem assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de trânsito. Após um parente assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.