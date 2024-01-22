Liderança do Comando Vermelho de Minas Gerais é preso na Serra

A prisão da liderança do CV de Minas Gerais foi realizada pelo DEHPP da Serra Crédito: Divulgação/SESP

O segundo na ordem de comando da facção do Comando Vermelho na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, foi preso em Jacaraípe, na Serra , região da Grande Vitória. O homem de 33 anos foi capturado na última sexta-feira (19), mas a informação apenas foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (22).

A ação aconteceu, em conjunto, entre a PC capixaba, por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), além da polícia de Minas Gerais.

O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, segundo a corporação. O detido é apontado nas investigações da Delegacia de Polícia de Teófilo Otoni como segundo na lista de comando da facção “Comando Vermelho”, na cidade mineira.

A corporação informou que ele foi encontrado na casa onde morava com a família e chegou a tentar fugir pelo telhado dos vizinhos. Isso porque ele foi avisado da presença da corporação pelo filho, que recebeu os policiais junto à mãe, esposa do suspeito.

Após uma perseguição, ele foi preso em um lava-jato da região. Com o homem foram encontrados dois celulares e um tablet.