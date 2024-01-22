Liderança do Comando Vermelho de Minas Gerais é preso na Serra

O segundo na ordem de comando da facção do Comando Vermelho na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, foi preso em Jacaraípe, na Serra, região da Grande Vitória. O homem de 33 anos foi capturado na última sexta-feira (19), mas a informação apenas foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (22).
A ação aconteceu, em conjunto, entre a PC capixaba, por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), além da polícia de Minas Gerais.
O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, segundo a corporação. O detido é apontado nas investigações da Delegacia de Polícia de Teófilo Otoni como segundo na lista de comando da facção “Comando Vermelho”, na cidade mineira.
A corporação informou que ele foi encontrado na casa onde morava com a família e chegou a tentar fugir pelo telhado dos vizinhos. Isso porque ele foi avisado da presença da corporação pelo filho, que recebeu os policiais junto à mãe, esposa do suspeito.
Após uma perseguição, ele foi preso em um lava-jato da região. Com o homem foram encontrados dois celulares e um tablet.
“Os itens arrecadados foram entregues à equipe de policiais civis de Minas Gerais para prosseguimento das diligências. O indivíduo foi conduzido a sede do DEHPP e após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça”, informou a polícia, em nota.