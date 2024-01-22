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Chuva

Temporal de domingo (21) afeta sete voos no Aeroporto de Vitória

As companhias aéreas afirmam que os passageiros afetados recebem toda a assistência necessária em casos de cancelamentos e atrasos dos voos
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

22 jan 2024 às 16:30

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 16:30

O temporal que atingiu o Espírito Santo entre a tarde e noite deste domingo (21) também prejudicou chegadas e partida e chegada no Aeroporto de Vitória. No total, foram sete voos afetados – três da Latam, dois da Gol e outros dois da Azul. 
Em nota enviada a reportagem, a Latam esclareceu que o ocorrido é algo alheio ao controle da companhia e foi prestada toda a assistência necessária aos passageiros. A aérea, porém, não citou quais voos foram afetados.
Aeroporto de Vitória
Sete voos foram diretamente impactados devido ao temporal em Vitória neste domingo (21) Crédito: Carlos Alberto Silva
Já a Gol, informou que os voos G3 1534, entre Guarulhos (GRU) e VIX (Vitória) e G3 1405, entre VIX e GRU, foram cancelados. “A Companhia realizou atendimento aos clientes impactados, ofertando as facilidades previstas, bem como a remarcação para os próximos voos e reembolso integral do valor do bilhete, de acordo com cada caso”, disse a companhia em nota.
Por fim, a Azul explicou que os voos AD2994 (Vitória-Confins) e AD2945 (Vitória-Campinas) sofreram atrasos e que “os clientes receberam todo o atendimento necessário da equipe local da Azul, conforme prevê a resolução 400 da Anac”.
Além disso, a companhia afirmou que lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança das operações

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