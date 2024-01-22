Em só uma hora, Vitória registrou 1/5 da chuva esperada para janeiro

O volume registrado equivale a praticamente 1/5 de toda a chuva esperada para todo o mês de janeiro na Capital Capixaba. Segundo o Incaper, a média histórica para o primeiro mês do ano é de pouco mais de 150mm.

Em Forte São João, houve um deslizamento, além de uma queda de telhado na varanda de uma casa no Romão e uma queda de árvores na Praia do Suá. De acordo com a prefeitura municipal, equipes da Defesa Civil estão de prontidão e podem ser acionadas pelos telefones (27) 98125-0986 e 3382-6167.