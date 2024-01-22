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Caiu em bueiro

Gesseiro foi arrastado por 700m em galeria após temporal em Baixo Guandu

O irmão da vítima contou que Fábio de Souza Bezerra foi limpar o pé em uma poça quando perdeu o equilíbrio, caiu e foi carregado pela água
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jan 2024 às 12:35

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 12:35

Corpo de Fábio foi encontrado às margens do Rio Doce, em Baixo Guandu
Corpo de Fábio foi encontrado às margens do Rio Doce, em Baixo Guandu Crédito: Montagem: Carol Silveira e Reprodução/Redes Sociais
Encontrado sem vida às margens do Rio Doce, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (22), o gesseiro Fábio de Souza Bezerra, de 45 anos, foi arrastado por cerca de 700 metros de distância após cair em um bueiro durante o temporal que atingiu a cidade na noite de domingo (21).
Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, o irmão de Fábio, André Goulart, contou que o gesseiro seguia a pé para casa na companhia da namorada e do filho. Enquanto chovia, o homem resolveu limpar o pé em uma poça d'água e perdeu o equilíbrio. Na sequência à queda, ele foi carregado pela água dentro da galeria e não foi mais visto depois.

Buscas

Corpo de Bombeiros realizou buscas na região durante a noite de domingo (21), mas não conseguiu localizá-lo. Entretanto, o corpo foi avistado nas proximidades do Rio Doce, perto da linha de trem e da Usina Hidrelétrica de Aimorés (Eliezer Batista), na manhã desta segunda (22) também no município.
O Corpo de Bombeiros, acompanhado da Polícia Militar, foi acionado por volta das 8h30 para ir até o local para fazer o recolhimento do corpo. O próprio irmão identificou que a vítima era o gesseiro.
Gesseiro foi arrastado por 700m em galeria após temporal em Baixo Guandu
Local onde Fábio foi visto pela última vez, em Baixo Guandu
O gesseiro caiu neste bueiro e foi levado por ceca de 700 metros dentro da galeria em Baixo Guandu  Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 09h51, para uma ocorrência de encontro de cadáver, às margens do Rio Doce, em Sapucaia, Baixo Guandu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Baixo Guandu informou na tarde desta segunda-feira (22), em nota, que a galeria onde o Fábio se acidentou faz parte de uma estrutura mais antiga da rede de captação de água da chuva. "É uma canaleta rasa, de menos de 50 centímetros de largura, onde não há necessidade de proteção. Já na parte onde inicia o manilhamento, a proteção de grades está de acordo com os padrões de proteção necessários, uma vez que a manilha do bueiro é a 0.60", acrescentou. 
A administração municipal ainda salientou que a Secretaria de Engenharia e Infraestrutura Urbana da Prefeitura de Baixo Guandu se comprometeu a realizar um estudo nas galerias da cidade, verificando a necessidade em melhorar a proteção das mesmas.

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