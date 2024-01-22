Corpo de Fábio foi encontrado às margens do Rio Doce, em Baixo Guandu Crédito: Montagem: Carol Silveira e Reprodução/Redes Sociais

Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, o irmão de Fábio, André Goulart, contou que o gesseiro seguia a pé para casa na companhia da namorada e do filho. Enquanto chovia, o homem resolveu limpar o pé em uma poça d'água e perdeu o equilíbrio. Na sequência à queda, ele foi carregado pela água dentro da galeria e não foi mais visto depois.

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O Corpo de Bombeiros, acompanhado da Polícia Militar , foi acionado por volta das 8h30 para ir até o local para fazer o recolhimento do corpo. O próprio irmão identificou que a vítima era o gesseiro.

Your browser does not support the audio element. Gesseiro foi arrastado por 700m em galeria após temporal em Baixo Guandu

O gesseiro caiu neste bueiro e foi levado por ceca de 700 metros dentro da galeria em Baixo Guandu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 09h51, para uma ocorrência de encontro de cadáver, às margens do Rio Doce, em Sapucaia, Baixo Guandu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Baixo Guandu informou na tarde desta segunda-feira (22), em nota, que a galeria onde o Fábio se acidentou faz parte de uma estrutura mais antiga da rede de captação de água da chuva. "É uma canaleta rasa, de menos de 50 centímetros de largura, onde não há necessidade de proteção. Já na parte onde inicia o manilhamento, a proteção de grades está de acordo com os padrões de proteção necessários, uma vez que a manilha do bueiro é a 0.60", acrescentou.