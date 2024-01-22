Homem desaparece após cair em bueiro durante temporal em Baixo Guandu

Um homem de 44 anos desapareceu após cair em um bueiro durante o forte temporal que atingiu em Baixo Guandu
e outras cidades do Noroeste do Espírito Santo
, na noite deste domingo (21). Ele foi identificado como Fábio Souza Bezerra. Segundo informações da Polícia Militar
, a água o arrastou pelas galerias e ele não foi mais visto.
Em atualização, na manhã desta segunda-feira (22), a corporação confirmou que um corpo encontrado às margens do Rio Doce era de Fábio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o recolhimento do corpo, que vai ser encaminhado pela Polícia Científica para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Baixo Guandu informou, em nota, que a galeria onde o Fábio se acidentou faz parte de uma estrutura mais antiga da rede de captação de água da chuva. "É uma canaleta rasa, de menos de 50 centímetros de largura, onde não há necessidade de proteção. Já na parte onde inicia o manilhamento, a proteção de grades está de acordo com os padrões de proteção necessários, uma vez que a manilha do bueiro é a 0.60", acrescentou.
A administração municipal ainda salientou que a Secretaria de Engenharia e Infraestrutura Urbana da Prefeitura de Baixo Guandu se comprometeu a realizar um estudo nas galerias da cidade, verificando a necessidade em melhorar a proteção das mesmas.
De acordo com o capitão Balbino, da PM, Fábio voltava para a casa com a esposa e o filho. Eles estavam perto da residência quando o fato aconteceu. O Corpo de Bombeiros
realizou buscas durante toda a noite na região, mas não conseguiu localizá-lo.