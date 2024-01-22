Homem desaparece após cair em bueiro durante temporal em Baixo Guandu

O homem caiu neste bueiro e desapareceu em Baixo Guandu durante o temporal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em atualização, na manhã desta segunda-feira (22), a corporação confirmou que um corpo encontrado às margens do Rio Doce era de Fábio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o recolhimento do corpo, que vai ser encaminhado pela Polícia Científica para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Baixo Guandu informou, em nota, que a galeria onde o Fábio se acidentou faz parte de uma estrutura mais antiga da rede de captação de água da chuva. "É uma canaleta rasa, de menos de 50 centímetros de largura, onde não há necessidade de proteção. Já na parte onde inicia o manilhamento, a proteção de grades está de acordo com os padrões de proteção necessários, uma vez que a manilha do bueiro é a 0.60", acrescentou.

A administração municipal ainda salientou que a Secretaria de Engenharia e Infraestrutura Urbana da Prefeitura de Baixo Guandu se comprometeu a realizar um estudo nas galerias da cidade, verificando a necessidade em melhorar a proteção das mesmas.