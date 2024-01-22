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Interior do ES

Padeiro é encontrado morto em casa após briga de bar em Santa Teresa

O enteado da vítima encontrou o corpo do padrasto; caso ocorreu na tarde deste domingo (21) na cidade da região Serrana do Estado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jan 2024 às 12:04

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 12:04

Vítima de Santa Teresa trabalhava como padeiro
Vítima de Santa Teresa trabalhava como padeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 53 anos foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de casa no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). De acordo com a Polícia Militar, a vítima é o padeiro José Roberto Pasolini, encontrado já sem vida pelo enteado.
Segundo o boletim de ocorrência da PM, o enteado relatou aos militares que recebeu a informação de que a mãe dele teria atirado contra o companheiro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou o óbito.
De acordo com informações colhidas no local pela PM, algumas horas antes do crime, o casal teria sido visto discutindo em um bar da região. Ninguém soube informar sobre o paradeiro da mulher, que não foi localizado durante o atendimento da ocorrência. Conforme a apuração da TV Gazeta, o local do crime fica no quintal da família da companheira de José.
“As pessoas ligaram para nós e fomos lá correndo. Chegamos lá e os policiais estavam no local. Os vizinhos contaram para nós que eles tiveram uma discussão. Não sei o motivo, ninguém sabe, talvez seja ciúmes. Eles disseram que não ouviram a briga, apenas os tiros. Ele nunca teve arma e não sei como ela conseguiu uma”, disse uma irmã de José, que não quis ser identificada, em entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.

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