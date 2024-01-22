Padeiro é encontrado morto em casa após briga de bar em Santa Teresa

Vítima de Santa Teresa trabalhava como padeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 53 anos foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de casa no bairro Vila Nova, em Santa Teresa , na região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). De acordo com a Polícia Militar , a vítima é o padeiro José Roberto Pasolini, encontrado já sem vida pelo enteado.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, o enteado relatou aos militares que recebeu a informação de que a mãe dele teria atirado contra o companheiro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou o óbito.

De acordo com informações colhidas no local pela PM, algumas horas antes do crime, o casal teria sido visto discutindo em um bar da região. Ninguém soube informar sobre o paradeiro da mulher, que não foi localizado durante o atendimento da ocorrência. Conforme a apuração da TV Gazeta, o local do crime fica no quintal da família da companheira de José.

“As pessoas ligaram para nós e fomos lá correndo. Chegamos lá e os policiais estavam no local. Os vizinhos contaram para nós que eles tiveram uma discussão. Não sei o motivo, ninguém sabe, talvez seja ciúmes. Eles disseram que não ouviram a briga, apenas os tiros. Ele nunca teve arma e não sei como ela conseguiu uma”, disse uma irmã de José, que não quis ser identificada, em entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.