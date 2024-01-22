Cidades do Norte do ES têm alerta de chuva forte válidos até sexta (26)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reduziu a gravidade do alerta de chuva para o Espírito Santo, que agora tem aviso laranja, de perigo, abrangendo somente cidades do Norte capixaba, onde pode chover forte até sexta-feira (26). As outras regiões estão classificadas com o alerta amarelo, de perigo potencial, válido até terça-feira (23).
- Alerta laranja: previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia até as 10h de sexta-feira (26), com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja abaixo as cidades.
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
- Alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia até as 10h de terça-feira (23), com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira abaixo os municípios.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).