A chuva que atingiu diversas cidades capixabas nesse domingo (21), também provocou estragos no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil, municípios como Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim, foram afetadas pelos fortes temporais, com registros de queda de árvores, alagamentos, e pessoas desalojadas.

Em Mimoso do Sul, foram registrados pontos de alagamento no bairro Café Moca, com confirmação de uma pessoa desalojada. Também foi registrada queda de parte de uma residência no mesmo bairro. Segundo a Defesa Civil, não houve notificação de feridos, e o local foi interditado. Ao todo, sete pessoas ficaram desalojadas na cidade por conta das chuvas.

Casa de Mimoso do Sul destruída pela chuva e, à direita, rua de Cachoeiro de Itapemirim que cedeu com o temporal Crédito: Divulgação Defesa Civil

Em Cachoeiro de Itapemirim, segundo informações da Defesa Civil, três pontos de alagamentos foram registrados: no bairro Nova Brasília, Trevo do Gavião e Trevo do bairro Aeroporto.

O órgão informou que também houve chamados para um buraco que se formou na entrada do bairro Agostinho Simonato, próximo ao trevo do IBC, além de ruas cedendo nos bairros São Francisco de Assis e Caiçara. Uma casa também ficou alagada e houve queda de muro no Novo Parque.

Your browser does not support the audio element. Chuva causa alagamentos, queda de árvores e deixa pessoas desalojadas no Sul do ES

Pista cedida em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta

Em Rio Novo do Sul, também nesse domingo (21), a Defesa Civil registrou chuvas intensas e pontos de alagamento em ruas no centro do município. Em Vargem Alta, houve pontos de alagamento nos distritos de Capivara e Vila maria, com algumas residências atingidas pela água. No sábado (20), devido às chuvas, já tinha sido registrada a queda de uma árvore na via de acesso à comunidade do Ayd. Segundo a Defesa Civil, a via foi desobstruída.