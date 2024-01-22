Ônibus sai da pista e passageiros ficam feridos em Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta

Passageiros ficaram feridos após um ônibus intermunicipal sair da pista, na rodovia ES 490, em Itapemirim , na manhã desta segunda-feira (22). De acordo com informações da empresa Sudeste, responsável pela frota, algumas pessoas sofreram apenas ferimentos leves e ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.

O ônibus estava saindo da localidade de Graúna, em Itapemirim, em direção ao município vizinho de Marataízes. Conforme informações da viação, o acidente foi registrado por volta das 10h, ainda no início da viagem, e não se sabe com precisão quantas pessoas estavam no ônibus.

“Estamos concentrados, nesse momento, em prestar assistência aos passageiros que estavam embarcados no veículo no momento do acidente. Estamos removendo o veículo do local e vamos apurar os fatos em conjunto com nossa equipe de operações e de manutenção para identificarmos as causas”, informaram por meio de nota.