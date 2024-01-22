Morador desabafa após perder móveis com chuvas pelo quarto ano seguido no ES

(confira acima) é possível ver a altura que a água chegou na casa dele. Desde 2020, o comerciante Aldair José Belo, conhecido como Deizim, morador de Nova Bethânia, em Viana , vê móveis e eletrodomésticos se perdendo durante as chuvas. De acordo com ele, o prejuízo já passou dos R$ 20 mil. Na noite do último domingo (21), com os temporais que assolaram regiões do Estado , não foi diferente: em vídeos gravados por eleé possível ver a altura que a água chegou na casa dele.

"No domingo a chuva deu um metro de água no quintal. Eu alugo jogos de mesa, ficou tudo de perna para cima. Um freezer de cerveja que tenho também ficou caído no chão. O que aconteceu é que em 2020 a prefeitura asfaltou os morros, o que foi bom, mas as casas da baixada enchem porque eles não fizeram um suporte para receber esse volume de água. Acho que tinha como a prefeitura minimizar isso, fazendo limpeza do canal e planejamento para o escoamento", relatou.

Correria

A água de domingo não invadiu só o quintal, como entrou na casa. Foi necessário erguer móveis, mesmo assim o prejuízo foi inevitável.

"Estamos em seis pessoas limpando tudo. Tive que colocar guarda-roupas e armário para fora (para secar). E não é só comigo, muita gente da rua perdeu móveis. No final de 2023, por exemplo, tivemos que comprar dois guarda-roupas novos, foi R$ 2 mil cada um. A prefeitura colocou meu nome no Serasa devido ao IPTU. De 2020 para cá, só o que perdi de móveis pagava duas vezes essa dívida com eles", alegou.

Morador mostra estragos causados pela chuva em Viana