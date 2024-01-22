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Em Viana

Morador desabafa após perder móveis com chuvas pelo quarto ano seguido no ES

Aldair José Belo, morador de Vila Bethânia, contou que desde 2020 ele e vizinhos sofrem com a enxurrada que atinge as casas da parte baixa do bairro após obras de pavimentação
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

22 jan 2024 às 12:44

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 12:44

Desde 2020, o comerciante Aldair José Belo, conhecido como Deizim, morador de Nova Bethânia, em Viana, vê móveis e eletrodomésticos se perdendo durante as chuvas. De acordo com ele, o prejuízo já passou dos R$ 20 mil. Na noite do último domingo (21), com os temporais que assolaram regiões do Estado, não foi diferente: em vídeos gravados por ele (confira acima) é possível ver a altura que a água chegou na casa dele. 
"No domingo a chuva deu um metro de água no quintal. Eu alugo jogos de mesa, ficou tudo de perna para cima. Um freezer de cerveja que tenho também ficou caído no chão. O que aconteceu é que em 2020 a prefeitura asfaltou os morros, o que foi bom, mas as casas da baixada enchem porque eles não fizeram um suporte para receber esse volume de água. Acho que tinha como a prefeitura minimizar isso, fazendo limpeza do canal e planejamento para o escoamento", relatou. 

Correria

A água de domingo não invadiu só o quintal, como entrou na casa. Foi necessário erguer móveis, mesmo assim o prejuízo foi inevitável.
"Estamos em seis pessoas limpando tudo. Tive que colocar guarda-roupas e armário para fora (para secar). E não é só comigo, muita gente da rua perdeu móveis. No final de 2023, por exemplo, tivemos que comprar dois guarda-roupas novos, foi R$ 2 mil cada um. A prefeitura colocou meu nome no Serasa devido ao IPTU. De 2020 para cá, só o que perdi de móveis pagava duas vezes essa dívida com eles", alegou. 

Morador mostra estragos causados pela chuva em Viana

Em nota, a Prefeitura de Viana respondeu que "Viana recebeu, no domingo, 55,98 mm de chuva em um curto espaço de tempo. Registramos um acúmulo de água nesta região de Nova Bethânia e na BR-101. Nossas equipes da Defesa Civil passaram a noite realizando rondas nas ruas monitorando a situação e prestando orientações aos munícipes. Sobre a situação da rua, a Prefeitura de Viana está realizando uma obra de macrodrenagem no bairro para solucionar os problemas de alagamento na região. As redes de drenagem serão conectadas para escoamento adequado, e a Avenida Eldorado será contemplada em breve".

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