Por que é proibido o acesso à praia da Casa do Governador em Vila Velha?

"O Governo do Estado informa que, desde maio de 2022, a Residência Oficial do Governo (RESOF) se tornou um espaço aberto ao público com a abertura do Parque Cultural Casa do Governador, por determinação do governador Renato Casagrande. O local conta com exposição de esculturas de artistas locais e também de outros estados, além de uma programação cultural em alguns domingos do mês, previamente divulgada nos canais de comunicação do Governo.

O acesso ao Parque Cultural conta com um controle de entrada e saída. Enquanto as visitas são previamente agendadas e contam com guia. Em relação à praia, por questões de segurança, o acesso não é permitido ao público. Desde o ano de 2013, se tornou proibida de forma definitiva a navegação próxima à praia pela Capitania dos Portos do Espírito Santo – Marinha do Brasil por solicitação da Secretaria da Casa Militar (SCM). Cabe ressaltar que a RESOF ainda é utilizada para reuniões e despachos administrativos do Governo"

