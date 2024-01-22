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Polêmica

Por que é proibido o acesso à praia da Casa do Governador em Vila Velha?

Após a inauguração do Parque Cultural no local, quem quiser pode até prestigiar o visual, mas fica impedido de entrar na água; governo explica motivo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

22 jan 2024 às 16:41

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 16:41

O caso do empresário condenado por impedir o acesso de frequentadores à Ilha da Xuxa, em Vila Velha, levantou nos leitores de A Gazeta a dúvida do porquê a praia da Casa do Governador, também no município canela-verde, é fechada aos banhistas. Após a inauguração do Parque Cultural no local, quem quiser pode até prestigiar o visual, mas fica impedido de entrar na água. 
Segundo o governo do Estado, isso ocorre "por questões de segurança". Outros detalhes não foram informados mesmo com o pedido de um detalhamento da reportagem de A Gazeta. Em nota, porém, foi destacado que a proibição vigora desde 2013, quando a Secretaria da Casa Militar (SCM) fez uma solicitação à Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), da Marinha do Brasil.

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A administração estadual também frisou que, em maio de 2022, a Residência Oficial do Governo (RESOF) se tornou um espaço aberto ao público, por determinação do governador Renato Casagrande. 
"O local conta com exposição de esculturas de artistas locais e também de outros estados, além de uma programação cultural em alguns domingos do mês, previamente divulgada nos canais de comunicação do Governo. O acesso ao Parque Cultural conta com um controle de entrada e saída. Enquanto as visitas são previamente agendadas e contam com guia", destacou a assessoria.
Por que é proibido o acesso à praia da Casa do Governador em Vila Velha?

Confira a nota na íntegra

"O Governo do Estado informa que, desde maio de 2022, a Residência Oficial do Governo (RESOF) se tornou um espaço aberto ao público com a abertura do Parque Cultural Casa do Governador, por determinação do governador Renato Casagrande. O local conta com exposição de esculturas de artistas locais e também de outros estados, além de uma programação cultural em alguns domingos do mês, previamente divulgada nos canais de comunicação do Governo.

O acesso ao Parque Cultural conta com um controle de entrada e saída. Enquanto as visitas são previamente agendadas e contam com guia. Em relação à praia, por questões de segurança, o acesso não é permitido ao público. Desde o ano de 2013, se tornou proibida de forma definitiva a navegação próxima à praia pela Capitania dos Portos do Espírito Santo – Marinha do Brasil por solicitação da Secretaria da Casa Militar (SCM). Cabe ressaltar que a RESOF ainda é utilizada para reuniões e despachos administrativos do Governo"

Barcos? Também não

O tráfego de embarcações motorizadas pela região, chamada de Enseada da Sereia, também é proibido pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES). Por outro lado, o fluxo de embarcações propulsadas à vela e a remo é permitido, "desde que respeitada a distância de 100 metros da arrebentação das ondas na praia".
"A Marinha do Brasil identificou a necessidade de intervir naquela região, tendo em vista a segurança da navegação em uma região pequena e sensível ao tráfego de embarcações por se tratar de um local muito movimentado de banhistas", frisou.

Tentativa

Um projeto de lei (PL) para garantir o acesso à praia da Residência Oficial chegou a ser protocolado em 2019, pelo ex-parlamentar Sérgio Majeski. Havia o pedido ainda de extinguir a Casa do Governador, "devendo ser dada destinação de interesse público à propriedade", diz o documento. A alegação era que o espaço era inutilizado.
Lançamento do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa
Praia compõe o cenário do Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Fernando Madeira
Apesar disso, consta no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que o projeto não foi para frente e, em 2022, acabou arquivado. 

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