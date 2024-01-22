Vizinho invade propriedade e ameaça moradores com facão e arma em Muniz Freire

Donos de uma propriedade rural na localidade de Córrego dos Carneiros, em Muniz Freire, procuraram pela Polícia Militar após terem a área invadida por um vizinho e serem ameaçados com uma espingarda e ainda um facão. De acordo com o relato dos moradores, a família precisou fugir por uma lavoura após depois que um familiar teve a perna ferida na última sexta-feira (19).

As vítimas informaram que na última semana, o vizinho cortou alguns pés de café e fez uma cerca invadindo a propriedade. Ao ser questionado, o homem ameaçou a família com uma espingarda.

Eles ainda relataram que, após três dias, o vizinho ainda colocou um bambu no poço artesiano dos comunicantes, sem nenhuma autorização, afirmando que iria encanar água para a própria residência. O homem ainda foi até a porta dos vizinhos e tentou agredi-los com uma enxada afirmando que iria matá-lo, momento em que a vítima o segurou, implorando para que o suspeito se retirasse.

As vítimas relataram à polícia que, por estarem com medo, pegaram as filhas menores e fugiram do local, buscando abrigo na casa da mãe, localizada bo distrito de Piaçu. Na sexta-feira (19), a família voltou à propriedade para buscar documentos, roupas e pertences pessoais, quando se depararam com o suspeito dentro do terreno, sem autorização.

Neste momento, as vítimas relatam que o homem avançou com um facão, ferindo a perna de um deles. Desesperada, a família fugiu por uma lavoura e acionou a Polícia Militar. Após ouvir as partes, os militares os acompanharam até a propriedade em Tombos para que retirassem os pertences do local.

Após o relato, policiais militares tentaram localizar o suspeito, mas o homem não foi encontrado. A esposa do suspeito relatou que não tinha conhecimento do acontecido. A família foi orientada a procurar a Delegacia de Muniz Freire nesta segunda-feira (22).