Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na orla de Camburi

Suspeito de praticar assaltos em Vitória é detido e reconhecido por vítimas

Os crimes aconteceram na região do Píer de Iemanjá, em Jardim da Penha. Prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (23)
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

23 jan 2024 às 17:48

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 17:48

Um homem de 35 anos suspeito de praticar assaltos na região do Píer de Iemanjá, na orla de Camburi, em Vitória, foi detido na manhã desta terça-feira (23) após roubar uma mulher. Ele também havia assaltado um casal de namorados na última semana. As vítimas o reconheceram como autor dos crimes.
A detenção aconteceu durante um policiamento na Avenida Danta Micheline, na altura do bairro Jardim da Penha. Na ocasião, pessoas que circulavam pelo local informaram aos policiais que um homem teria roubado uma mulher e seguido pelo calçadão sentido Jardim Camburi. Logo em seguida, as equipes realizaram buscas e localizaram o suspeito poucos metros à frente. Na cintura do homem foi apreendido um simulacro de arma de fogo e o celular roubado da vítima.
Material apreendido com o suspeito
Com o suspeito a polícia apreendeu uma arma falsa e o celular de uma mulher, roubado pelo suspeito  Crédito: Divulgação/Sesp
No momento da abordagem, a proprietária do celular esteve no local e reconheceu o indivíduo. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional. Os policiais também entraram em contato com um casal que havia sido vítima de um roubo dias antes enquanto andava de bicicleta pela região. Na delegacia, o casal também reconheceu o homem como autor do roubo.
A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes do caso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Veja Também

Onda de assaltos assusta comerciantes em Boa Esperança

Suspeitos de assaltos em Bento Ferreira são detidos com moto roubada

"É trabalhar para sustentar bandido?", desabafa empresário do ES após assaltos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Grande Vitória Crimes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados