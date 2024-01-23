Suspeito de praticar assaltos em Vitória é detido e reconhecido por vítimas

Um homem de 35 anos suspeito de praticar assaltos na região do Píer de Iemanjá, na orla de Camburi, em Vitória, foi detido na manhã desta terça-feira (23) após roubar uma mulher. Ele também havia assaltado um casal de namorados na última semana. As vítimas o reconheceram como autor dos crimes.

A detenção aconteceu durante um policiamento na Avenida Danta Micheline, na altura do bairro Jardim da Penha. Na ocasião, pessoas que circulavam pelo local informaram aos policiais que um homem teria roubado uma mulher e seguido pelo calçadão sentido Jardim Camburi. Logo em seguida, as equipes realizaram buscas e localizaram o suspeito poucos metros à frente. Na cintura do homem foi apreendido um simulacro de arma de fogo e o celular roubado da vítima.

Com o suspeito a polícia apreendeu uma arma falsa e o celular de uma mulher, roubado pelo suspeito Crédito: Divulgação/Sesp

No momento da abordagem, a proprietária do celular esteve no local e reconheceu o indivíduo. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional. Os policiais também entraram em contato com um casal que havia sido vítima de um roubo dias antes enquanto andava de bicicleta pela região. Na delegacia, o casal também reconheceu o homem como autor do roubo.