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Crimes em Vitória

Suspeitos de assaltos em Bento Ferreira são detidos com moto roubada

Veículo usado por adolescente de 16 anos e jovem de 20 foi flagrado por uma das câmeras do Cerco Inteligente; vídeo registrado na tarde de quarta-feira (3) mostra dupla em Bento Ferreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2024 às 08:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 08:34

Um jovem de 20 anos e um adolescente de 16, suspeitos de cometerem assaltos no bairro Bento Ferreira, em Vitória, foram detidos pela Guarda Municipal na tarde de quarta-feira (3) em Mário Cypreste, também na Capital. No momento da abordagem, a dupla estava com uma moto que havia sido roubada no último sábado (30) - o veículo era utilizado para praticar roubos.
A moto usada pelos criminosos foi visualizada por uma das câmeras do Cerco Inteligente da cidade. Em um vídeo registrado por volta das 13h28 de quarta-feira (3), a dupla aparece de moto em uma rua de Bento Ferreira. Nos primeiros segundos da gravação eles param atrás de uma van, como se estivessem combinando uma ação. De repente, o jovem de 20 anos acelera o veículo em direção à calçada, enquanto o adolescente tenta roubar o celular de uma pessoa que estava no local. A moto passa por cima da calçada, surpreendendo a vítima.
Moto e faca foram apreendidas com suspeitos de assaltos em Bento Ferreira
Moto e faca foram apreendidas com suspeitos de assaltos em Bento Ferreira Crédito: Reprodução | Guarda Municipal
Uma mulher que sofreu uma das tentativas de assalto conversou com a reportagem da TV Gazeta. Ela está grávida e relatou que foi surpreendida pelos assaltantes. A vítima preferiu não ser identificada.
"Um cara veio nos avisar para ficarmos ligadas. Eu e minha amiga ficamos na porta da loja. Vimos eles passando de moto do outro lado da rua. De repente, eles pararam do meu lado. Começamos a gritar e eles se assustaram e fugiram"
X. - Vítima de tentativa de assalto
A dupla foi abordada na Avenida Nair Azevedo, no bairro Mário Cypreste. Segundo o inspetor Roriz, da Guarda Municipal de Vitória, o adolescente estava com uma faca. "Na delegacia, descobrimos que eles eram suspeitos de duas tentativas de assalto no bairro Bento Ferreira", detalhou.
Após a identificação, os agentes da Guarda de Vitória descobriram que o suspeito mais velho, de 20 anos, tinha nove passagens. Cinco delas eram por tráfico de drogas e uma por tentativa de homicídio contra militares. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. Na delegacia, duas vítimas reconheceram os indivíduos. Já a moto foi apreendida e levada para o pátio.
Procurada, a Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado por ato infracional aos crimes de receptação, tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma continuada (3x) e porte de arma branca. Ele foi encaminhado ao Ciase. O indivíduo de 20 anos foi autuado em flagrante por receptação, tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma continuada (3x), porte de arma branca e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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