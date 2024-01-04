Suspeitos de assaltos em Bento Ferreira são detidos com moto roubada

Um jovem de 20 anos e um adolescente de 16, suspeitos de cometerem assaltos no bairro Bento Ferreira, em Vitória , foram detidos pela Guarda Municipal na tarde de quarta-feira (3) em Mário Cypreste, também na Capital. No momento da abordagem, a dupla estava com uma moto que havia sido roubada no último sábado (30) - o veículo era utilizado para praticar roubos.

A moto usada pelos criminosos foi visualizada por uma das câmeras do Cerco Inteligente da cidade. Em um vídeo registrado por volta das 13h28 de quarta-feira (3), a dupla aparece de moto em uma rua de Bento Ferreira. Nos primeiros segundos da gravação eles param atrás de uma van, como se estivessem combinando uma ação. De repente, o jovem de 20 anos acelera o veículo em direção à calçada, enquanto o adolescente tenta roubar o celular de uma pessoa que estava no local. A moto passa por cima da calçada, surpreendendo a vítima.

Moto e faca foram apreendidas com suspeitos de assaltos em Bento Ferreira Crédito: Reprodução | Guarda Municipal

Uma mulher que sofreu uma das tentativas de assalto conversou com a reportagem da TV Gazeta. Ela está grávida e relatou que foi surpreendida pelos assaltantes. A vítima preferiu não ser identificada.

"Um cara veio nos avisar para ficarmos ligadas. Eu e minha amiga ficamos na porta da loja. Vimos eles passando de moto do outro lado da rua. De repente, eles pararam do meu lado. Começamos a gritar e eles se assustaram e fugiram" X. - Vítima de tentativa de assalto

A dupla foi abordada na Avenida Nair Azevedo, no bairro Mário Cypreste. Segundo o inspetor Roriz, da Guarda Municipal de Vitória, o adolescente estava com uma faca. "Na delegacia, descobrimos que eles eram suspeitos de duas tentativas de assalto no bairro Bento Ferreira", detalhou.

Após a identificação, os agentes da Guarda de Vitória descobriram que o suspeito mais velho, de 20 anos, tinha nove passagens. Cinco delas eram por tráfico de drogas e uma por tentativa de homicídio contra militares. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. Na delegacia, duas vítimas reconheceram os indivíduos. Já a moto foi apreendida e levada para o pátio.