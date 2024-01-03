Preso por dirigir embriagado morre dentro da cadeia em Colatina

Um homem de 44 anos, que estava preso no Centro de Detenção Provisória de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, morreu dentro da unidade na madrugada de terça-feira (2), quatro dias após ser autuado por dirigir embriagado e levado para o presídio. A Polícia Civil informou que um procedimento foi encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os detentos que estavam na cela do homem disseram que ele teria tido uma crise, com gritos, e em seguida teria paralisado. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido com vida para a Unidade de Saúde do Sistema Penal, que fica dentro do presídio, mas não resistiu.

A Polícia Civil disse que o homem havia sido preso em flagrante por embriaguez ao volante na última sexta-feira (29) e, como não pagou fiança estipulada pela autoridade policial, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. No sábado (30) ele foi levado para o presídio.

A Sejus informou que o homem já estava com sinais de lesão corporal, constatados em laudo, por acidentes motociclístico. A secretaria também disse que todas as providências legais foram tomadas pela unidade prisional, tais como comunicar o fato à família, ao Poder Judiciário e aos demais órgãos que compõem o sistema de justiça.