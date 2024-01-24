Comentários racistas: internet não é terra sem lei

Vídeo com comentários racistas no ES Crédito: Reprodução/redes sociais

E vão ter que encarar todas as consequências disso em todos os aspectos de suas vidas, daqui para frente, com impactos nas relações sociais e profissionais.

A denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) apontou que as três “a todo momento riam e faziam chacota da situação, quando diziam, de forma pejorativa, a palavra ‘preto’, desclassificando não apenas a pessoa a qual elas se referiam, mas todas as pessoas pretas, desmerecendo em específico a raça, inserindo pessoas de cor preta em posição de inferioridade em decorrência da cor".

Racismo é inaceitável em qualquer circunstância. Mas é mais do que uma questão de trato social: racismo (e injúria racial) é crime. Só no ano passado, entre janeiro e 13 de novembro, o Espírito Santo registrou 135 casos de racismo e injúria racial

No anonimato da internet, os ataques raciais se proliferam. E causa perplexidade ver alguém que se prontifique, voluntariamente, a ligar uma câmera e fazer comentários depreciativos sobre pessoas negras. Mas acontece, principalmente no tom do que passou a ser chamado de "racismo recreativo", na forma de piadas. O que também é crime.

É lamentável que em pleno 2024 isso ainda seja encarado como brincadeira. E que a internet seja palco para isso. Mas, felizmente, as leis não deixam de valer no ambiente virtual.