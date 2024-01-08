Polícia Civil vai investigar três jovens que teriam feito comentários racistas em um vídeo que circula nas redes sociais – e cuja repercussão já se tornou nacional. Nas imagens, que foram postadas e excluídas pouco tempo depois, as suspeitas utilizam pejorativamente a palavra "preto" durante uma trend (brincadeira tendência na internet). Um inquérito foi instaurado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares , no Norte do Espírito Santo.

Na ocasião, as meninas participam de uma brincadeira parecida com o "eu nunca?", mas 'atacando' umas as outras com histórias pessoais, que envolvem relacionamentos, amizades, entre outros temas. Quando era 'atacada', a pessoa precisaria se defender. E foi nesse contexto que as supostas ofensas surgiram. Os rostos das jovens foram borrados e as vozes distorcidas porque a polícia ainda vai iniciar a investigação para averiguar se houve ou não crime de racismo.

"Pelo menos eu não fui feita de palhaça por um preto" X. - Suspeita

Elas tecem comentários como: "Pelo menos eu não sou 'best' (termo para melhor amiga em inglês) de um desquerido que ainda é preto, e que na primeira oportunidade não me deu carona, para dar para uma feia"; "Pelo menos eu não tenho que dar satisfação para um menino preto"; Essa amizade com preto não vale nada, não".

Segundo a polícia, mais detalhes sobre o caso não serão repassados, "para que a apuração seja preservada", disse a corporação em nota enviada à reportagem.

Your browser does not support the audio element. Polícia vai investigar vídeo com falas supostamente racistas de jovens do ES

As defesas

O repórter André Afonso, da TV Gazeta, entrou em contato com familiares de uma das jovens nesta segunda-feira (8). Por telefone, disseram que só irão se pronunciar após uma reunião com o advogado. Se houver algum novo retorno, este texto será atualizado.

A Gazeta ressalta que o espaço segue aberto para as outras partes, e que tenta localizá-las.

O que diz o MPES