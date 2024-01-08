Australiano é preso após agredir namorada e quebrar móveis em Vitória

Conforme a ocorrência, militares viram quando o suspeito desceu correndo as escadas de um prédio. Ele foi abordado e contido pelos policiais. Na sequência, a mulher vítima da agressão saiu do apartamento. Ela contou aos militares que o suspeito era companheiro dela e que os dois viviam um relacionamento conturbado. Na versão apresentada por ela, os dois haviam saído para um bar com a ideia de se reconciliarem. No entanto, o australiano teria ficado alterado após beber. A mulher, então, decidiu voltar para casa.