Australiano é preso após agredir namorada e quebrar móveis em Vitória

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de agredir a namorada, de 31 anos, e de quebrar móveis no apartamento dela no bairro Praia do Suá, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (8). O homem foi identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como Lee Russell Priestley, e é natural da Austrália. Uma equipe da PM que passava pela região foi abordada por populares, que gritavam pedindo ajuda com relatos de agressão envolvendo um casal.
Conforme a ocorrência, militares viram quando o suspeito desceu correndo as escadas de um prédio. Ele foi abordado e contido pelos policiais. Na sequência, a mulher vítima da agressão saiu do apartamento. Ela contou aos militares que o suspeito era companheiro dela e que os dois viviam um relacionamento conturbado. Na versão apresentada por ela, os dois haviam saído para um bar com a ideia de se reconciliarem. No entanto, o australiano teria ficado alterado após beber. A mulher, então, decidiu voltar para casa.
A vítima afirmou que o suspeito teria seguido ela até a residência usando o pretexto de que iria buscar itens pessoais dele. Dentro de casa, ele teria começado a agredir a mulher e quebrar móveis e objetos. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher teria sido agredida na região do queixo. O suspeito e a vítima foram encaminhados à delegacia.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao sistema prisional. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça, responsável por monitorar quem entra e sai do sistema penitenciário, informou que Lee Russell Priestley está no Centro de Triagem de Viana.