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Praia do Suá

Australiano é preso após agredir namorada e quebrar móveis em Vitória

Uma equipe da PM que passava pela região foi abordada por populares, que gritavam pedindo ajuda com relatos de agressão envolvendo um casal
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 jan 2024 às 12:33

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 12:33

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8) na Praia do Suá, em Vitória
O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8) na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Reprodução | Maps
Um homem de 34 anos foi preso suspeito de agredir a namorada, de 31 anos, e de quebrar móveis no apartamento dela no bairro Praia do Suá, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (8). O homem foi identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como Lee Russell Priestley, e é natural da Austrália. Uma equipe da PM que passava pela região foi abordada por populares, que gritavam pedindo ajuda com relatos de agressão envolvendo um casal.
Conforme a ocorrência, militares viram quando o suspeito desceu correndo as escadas de um prédio. Ele foi abordado e contido pelos policiais. Na sequência, a mulher vítima da agressão saiu do apartamento. Ela contou aos militares que o suspeito era companheiro dela e que os dois viviam um relacionamento conturbado. Na versão apresentada por ela, os dois haviam saído para um bar com a ideia de se reconciliarem. No entanto, o australiano teria ficado alterado após beber. A mulher, então, decidiu voltar para casa.
A vítima afirmou que o suspeito teria seguido ela até a residência usando o pretexto de que iria buscar itens pessoais dele. Dentro de casa, ele teria começado a agredir a mulher e quebrar móveis e objetos. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher teria sido agredida na região do queixo. O suspeito e a vítima foram encaminhados à delegacia.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao sistema prisional. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça, responsável por monitorar quem entra e sai do sistema penitenciário, informou que Lee Russell Priestley está no Centro de Triagem de Viana.

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