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Pavilhão de Carapina: único interessado é inabilitado e novo leilão será feito

O Consórcio Himalaia e Extrema Eventos foi barrado na fase de avaliação dos documentos e o processo licitatório para a concessão do Pavilhão de Carapina está encerrado

Públicado em 

24 out 2023 às 15:41
Abdo Filho

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Abdo Filho

Acaps
Acaps Trade Show, no Pavilhão de Carapina Crédito: Carlos Alberto Silva
O Consórcio Himalaia e Extrema Eventos foi inabilitado na fase de avaliação dos documentos e o processo licitatório para a concessão do Pavilhão de Carapina está encerrado. A informação é da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), responsáveis pelo leilão. Diante do insucesso, um novo estudo será elaborado. Segue de pé o projeto do governo do Estado de ceder a estrutura à iniciativa privada.
"Estamos empenhados em criar condições propícias para o desenvolvimento do local, incentivando a participação de empreendedores interessados. Este novo projeto será cuidadosamente estruturado com o objetivo de maximizar as potencialidades do espaço e promover investimentos que beneficiem a comunidade local e todo o Estado", informou a Setur por meio de nota. Não foi dado um prazo para que o novo leilão saia do papel.
O Consórcio Himalaia e Extrema Eventos se dispôs a pagar R$ 5,1 milhões pelo direito de uso do espaço por 30 anos. A outorga mínima era de R$ 4,5 milhões. Além disso, teria de ser feito um investimento de R$ 24 milhões para adequar e modernizar a infraestrutura atual. Alcilio José Boechat, o Zezinho Boechat, um dos representantes do Consórcio Himalaia, era o responsável pela concessionária que tomou conta do Pavilhão de Carapina entre 1998 e 2018.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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