Reforma tributária: o que preocupa o ES no texto que será lido no Senado

Outra questão é o fundo que será criado para transição entre o modelo atual de incentivos e o fim deles, o que se dará entre 2029 (quando o ICMS e o ISS começarão a ter uma redução gradual) e 2033 (ano em que os dois tributos serão extintos). Há um debate para que a transição só valha para os incentivos concedidos até 31 de maio de 2023. O Espírito Santo defende que tem de valer para todos os contratos, antigos e novos, sob pena de o modelo atual, muito importante para a economia capixaba, já começar a perder atratividade desde já.