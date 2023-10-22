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Negócios

Nexia: mais uma gigante da auditoria monta escritório em Vitória

Companhia, especializada em auditoria, consultoria e contabilidade, é uma das dez maiores do mundo. Estão de olho no crescimento econômico do Espírito Santo

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 03:50

Públicado em 

22 out 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

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Crédito: Carlos Alberto
A Nexia, uma das dez maiores multinacionais de contabilidade, auditoria e consultoria do mundo, abriu um escritório em Vitória. A companhia, que no Brasil atua em parceria com o escritório PP&C, de São Paulo, fechou acordo com Saulo Lacerda Júnior, que era o responsável pela área de contabilidade da Baker Tilly, outra gigante da área, no Espírito Santo. Além de levar a contabilidade, a Nexia passa a oferecer seu portfólio completo no Estado.
"A Nexia está em um processo de expansão no Brasil. O Espírito Santo, um Estado que vem crescendo acima da média há tempos e com empresas muito relevantes instaladas, é parte importante dessa estratégia. Tivemos uma boa oportunidade de acordo e viemos", explicou Vinicius Montanari, sócio da PP&C.
"O Espírito Santo vem crescendo há anos, atraindo empresas, fortalecendo o seu comércio internacional, mas ainda falta, em muitos casos, governança. As grandes empresas de auditoria estão percebendo isso e vindo para cá. Há muita margem de expansão no Espírito Santo", destacou Saulo Lacerda Júnior, CEO do escritório da Nexia no Estado.
No começo do mês, a Grant Thornton, que está entre as seis maiores do mundo, anunciou a fusão com o escritório que era responsável pela parte de auditoria da Baker Tilly no Espírito Santo. Eles também estão de olho no crescimento econômico do Estado.
A Nexia está em 115 países, possui mais de 600 escritórios e quase 30 mil funcionários. No Brasil, está em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Ribeirão Preto e, agora, em Vitória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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