Nexia: mais uma gigante da auditoria monta escritório em Vitória

Crédito: Carlos Alberto

A Nexia, uma das dez maiores multinacionais de contabilidade, auditoria e consultoria do mundo, abriu um escritório em Vitória. A companhia, que no Brasil atua em parceria com o escritório PP&C, de São Paulo, fechou acordo com Saulo Lacerda Júnior, que era o responsável pela área de contabilidade da Baker Tilly, outra gigante da área, no Espírito Santo. Além de levar a contabilidade, a Nexia passa a oferecer seu portfólio completo no Estado.

"A Nexia está em um processo de expansão no Brasil. O Espírito Santo, um Estado que vem crescendo acima da média há tempos e com empresas muito relevantes instaladas, é parte importante dessa estratégia. Tivemos uma boa oportunidade de acordo e viemos", explicou Vinicius Montanari, sócio da PP&C.

"O Espírito Santo vem crescendo há anos, atraindo empresas, fortalecendo o seu comércio internacional, mas ainda falta, em muitos casos, governança. As grandes empresas de auditoria estão percebendo isso e vindo para cá. Há muita margem de expansão no Espírito Santo", destacou Saulo Lacerda Júnior, CEO do escritório da Nexia no Estado.