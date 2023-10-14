Gigante da auditoria, Grant Thornton anuncia fusão e abre escritório no ES

Crédito: Carlos Alberto

A norte-americana Grant Thornton, uma das seis maiores empresas de auditoria, consultoria e tributos do mundo, montou um escritório em Vitória para atender empresas com atuação no Espírito Santo. A Grant Thornton Brasil integrou à sua estrutura o escritório capixaba que, por 18 anos, esteve na sociedade da Baker Tilly, outra grande do setor no mundo. Por já ter um trabalho consolidado no Estado, a estrutura, que já está funcionando, parte com cerca de 500 clientes. Os valores envolvidos não foram divulgados.

"Já atendíamos algumas empresas do Estado, mas por São Paulo. Resolvemos montar uma estrutura física no Espírito Santo por alguns motivos. Trata-se de um Estado com evidente crescimento econômico, bem organizado do ponto de vista das contas públicas há muito tempo, com um setor produtivo forte e com uma participação grande de empresas familiares na proporção do PIB. Entre as estratégias da Grant Thornton está trabalhar com empresas familiares, trata-se de um grande mercado, com atendimento diferenciado e com boas possibilidades de estabelecermos longas relações", explicou o CEO da Grant Thornton Brasil, Daniel Maranhão.

Wladimir Zanotti, fundador do escritório de Vitória e novo sócio da Grant Thornton Brasil, enxerga um enorme potencial de crescimento da companhia no Estado. "A governança e a estrutura da Grant Thornton vão permitir, de nossa parte, maiores possibilidades de captação de empresas e, por parte dos nossos clientes, o acesso a mais serviços de ponta. Já temos uma estrutura bastante sólida aqui no Espírito Santo, mais da metade das 200 maiores empresas daqui do Estado são ou já foram nossos clientes, as possibilidades são muitas, tenho certeza disso".