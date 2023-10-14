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Negócios

Gigante da auditoria, Grant Thornton anuncia fusão e abre escritório no ES

Multinacional especialista em auditoria, consultoria e tributos integrou à sua estrutura o escritório capixaba que, por 18 anos, esteve na sociedade da Baker Tilly

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 03:50

Públicado em 

14 out 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro real - dolar - contando dinheirro
Crédito: Carlos Alberto
A norte-americana Grant Thornton, uma das seis maiores empresas de auditoria, consultoria e tributos do mundo, montou um escritório em Vitória para atender empresas com atuação no Espírito Santo. A Grant Thornton Brasil integrou à sua estrutura o escritório capixaba que, por 18 anos, esteve na sociedade da Baker Tilly, outra grande do setor no mundo. Por já ter um trabalho consolidado no Estado, a estrutura, que já está funcionando, parte com cerca de 500 clientes. Os valores envolvidos não foram divulgados.
"Já atendíamos algumas empresas do Estado, mas por São Paulo. Resolvemos montar uma estrutura física no Espírito Santo por alguns motivos. Trata-se de um Estado com evidente crescimento econômico, bem organizado do ponto de vista das contas públicas há muito tempo, com um setor produtivo forte e com uma participação grande de empresas familiares na proporção do PIB. Entre as estratégias da Grant Thornton está trabalhar com empresas familiares, trata-se de um grande mercado, com atendimento diferenciado e com boas possibilidades de estabelecermos longas relações", explicou o CEO da Grant Thornton Brasil, Daniel Maranhão.
Wladimir Zanotti, fundador do escritório de Vitória e novo sócio da Grant Thornton Brasil, enxerga um enorme potencial de crescimento da companhia no Estado. "A governança e a estrutura da Grant Thornton vão permitir, de nossa parte, maiores possibilidades de captação de empresas e, por parte dos nossos clientes, o acesso a mais serviços de ponta. Já temos uma estrutura bastante sólida aqui no Espírito Santo, mais da metade das 200 maiores empresas daqui do Estado são ou já foram nossos clientes, as possibilidades são muitas, tenho certeza disso".
A Grant Thornton atua em 147 países e tem mais de 68 mil colaboradores. No Brasil, está presente em 10 estados (RS, PR, SP, RJ, ES, MG, BA, PE, CE e GO) e tem mais de 1,6 mil funcionários. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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