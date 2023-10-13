Pomar compra centro de distribuição que era da Extrafruti, em Viana

Antigo centro de distribuição da Extrafruti, em Viana, comprado pela Pomar Crédito: Fernando Madeira

Em franca expansão, a Pomar, distribuidora capixaba especializada em hortifrutigranjeiros, comprou o centro de distribuição que, até abril deste ano, foi a base da Extrafruti (outra grande distribuidora hortifrutigranjeiros) e um terreno vizinho que pertencia ao Grupo Queiroz Galvão. Ao todo, são 22,5 mil m² de área, com 5 mil m² de armazém, sendo 1,5 mil m² de galpões frigoríficos, às margens da BR 101, em Primavera, Viana. A expectativa dos executivos da Pomar é que as operações na nova sede comecem em meados de novembro. Os valores da transação não foram divulgados.

Fundada em 1988, a sede da empresa sempre foi na Ceasa, em Cariacica. Com a expansão da companhia, principalmente nos últimos anos, foram construídas bases de apoio nos bairros Vila Capixaba e São Francisco, também em Cariacica. "Vamos ampliar a nossa área de armazenagem, que hoje está em pouco mais de 3 mil m², teremos margem de crescimento e vamos melhorar muito a sinergia. O local está pronto, estamos fazendo pequenos reparos", assinalou Alair Gagno, dono da Pomar. A empresa seguirá com uma base na Ceasa.

A distribuidora, que atua em todo o Espírito Santo, Sul da Bahia, Leste de Minas e na Região dos Lagos (RJ), tem como clientes empresas como Carrefour, Assaí, Mateus, Supermercados BH e DMA (dona do Epa), além de cozinhas industriais que atendem grandes empresas do Estado e plataformas de petróleo. "Além da expansão da nossa base, os nossos clientes também estão crescendo, construindo novas lojas. Precisamos estar prontos para isso, esse novo centro de distribuição nos dá espaço para crescer", destacou Gagno.