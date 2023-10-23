Ativos do Sicoob/ES crescem 70% em dois anos e chegam aos R$ 20 bi

A expansão das operações de crédito e do número de associados reforçam o bom momento. O montante emprestado saiu de R$ 7,33 bilhões, no terceiro trimestre de 2021, e chegou, neste ano, a R$ 12,01 bi. Crescimento de 63,8% no período (22% no último ano). Sobre a quantidade de associados, saiu de 468.497, em setembro de 2021, e superou os 700 mil (705.114), em 2023 - avanço de 50,5% (17% em 12 meses). O montante depositado fechou setembro em R$ 14 bilhões, ampliação de 30%.
"Os números mostram que o nosso modelo de negócio se solidificou entre a sociedade, que entendeu que nosso conceito possui um ambiente sadio e seguro para investir, fazer negócios e prosperar juntos. A responsabilidade, a credibilidade e a força do nosso sistema seguem resguardando as nossas ações, para que o nosso planejamento de expansão continue a passos largos”, conta o diretor executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.
O Sicoob ES atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP) com seis cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.