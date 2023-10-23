Ativos do Sicoob/ES crescem 70% em dois anos e chegam aos R$ 20 bi

Agência do Sicoob na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Sicoob ES/Divulgação

O Sicoob/ES, a maior cooperativa de crédito do Espírito Santo, com 35 anos de operação no Estado , fechou os números do terceiro trimestre de 2023 e a expansão segue forte. Os ativos totais da instituição chegaram a 20,02 bilhões. Crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2022 e mais de 70% acima do registrado em setembro de 2021. Desde 2014 que o sistema Sicoob/ES dobra de tamanho a cada triênio.

A expansão das operações de crédito e do número de associados reforçam o bom momento. O montante emprestado saiu de R$ 7,33 bilhões, no terceiro trimestre de 2021, e chegou, neste ano, a R$ 12,01 bi. Crescimento de 63,8% no período (22% no último ano). Sobre a quantidade de associados, saiu de 468.497, em setembro de 2021, e superou os 700 mil (705.114), em 2023 - avanço de 50,5% (17% em 12 meses). O montante depositado fechou setembro em R$ 14 bilhões, ampliação de 30%.

"Os números mostram que o nosso modelo de negócio se solidificou entre a sociedade, que entendeu que nosso conceito possui um ambiente sadio e seguro para investir, fazer negócios e prosperar juntos. A responsabilidade, a credibilidade e a força do nosso sistema seguem resguardando as nossas ações, para que o nosso planejamento de expansão continue a passos largos”, conta o diretor executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.