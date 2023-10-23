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Ativos do Sicoob/ES crescem 70% em dois anos e chegam aos R$ 20 bi

O Sicoob/ES é a maior cooperativa de crédito do Espírito Santo, com 35 anos de operação no Estado.  Desde 2014 que o sistema  dobra de tamanho no Estado a cada triênio

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 17:03

Públicado em 

23 out 2023 às 17:03
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sicoob ES
Agência do Sicoob na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Sicoob ES/Divulgação
O Sicoob/ES, a maior cooperativa de crédito do Espírito Santo, com 35 anos de operação no Estado, fechou os números do terceiro trimestre de 2023 e a expansão segue forte. Os ativos totais da instituição chegaram a 20,02 bilhões. Crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2022 e mais de 70% acima do registrado em setembro de 2021. Desde 2014 que o sistema Sicoob/ES dobra de tamanho a cada triênio.
A expansão das operações de crédito e do número de associados reforçam o bom momento. O montante emprestado saiu de R$ 7,33 bilhões, no terceiro trimestre de 2021, e chegou, neste ano, a R$ 12,01 bi. Crescimento de 63,8% no período (22% no último ano). Sobre a quantidade de associados, saiu de 468.497, em setembro de 2021, e superou os 700 mil (705.114), em 2023 - avanço de 50,5% (17% em 12 meses). O montante depositado fechou setembro em R$ 14 bilhões, ampliação de 30%.
"Os números mostram que o nosso modelo de negócio se solidificou entre a sociedade, que entendeu que nosso conceito possui um ambiente sadio e seguro para investir, fazer negócios e prosperar juntos. A responsabilidade, a credibilidade e a força do nosso sistema seguem resguardando as nossas ações, para que o nosso planejamento de expansão continue a passos largos”, conta o diretor executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.  
O Sicoob ES atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP) com seis cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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