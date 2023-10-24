Lentidão do Ministério da Agricultura impede capixabas de exportar peixe por Vitória

Guilherme Gomes de Souza, superintendente do Ministério da Agricultura no Espírito Santo, entrou em contato com a coluna e disse que o CSI, aqui pelo Espírito Santo, pode ser emitido em menos de um dia. "Basta que seja feito um agendamento com 72h de antecedência, como acontece na venda de carne. Além disso, o sistema do CSI permite que o certificado seja emitido por qualquer unidade da federação, não precisa ser presencial, não precisa ser aqui pelo Espírito Santo. Fiquei surpreso com a situação, nem ficamos sabendo desse ofício que a Findes enviou para Brasília". Souza reconheceu que a unidade capixaba sofre com a falta de estrutura. "Temos problemas, por exemplo, não funcionamos nos finais de semana. Outras unidades funcionam. O agronegócio está crescendo forte no Estado e isso gera uma pressão maior pelos nossos serviços. Vai haver um concurso público em fevereiro e a expectativa é de que recebamos reforço ainda no primeiro semestre de 2024".