Vitória Stone Fair passa a se chamar Marmomac Brazil e vai para São Paulo

A Vitória Stone Fair é realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação

A tradicional Vitória Stone Fair, realizada desde 2003 no Pavilhão de Carapina, na Serra, vai mudar de nome, passará a se chamar Marmomac Brazil, e, no ano que vem, será realizada em São Paulo. A ideia é dar mais visibilidade, dentro do Brasil e no exterior, ao negócio de rochas ornamentais e, consequentemente, encorpá-lo. A mudança já vinha sendo discutida há tempos entre os empresários do setor e o martelo foi batido nos últimos meses. A primeira edição da feira fora do Espírito Santo será realizada no Anhembi, entre 18 e 20 de fevereiro do ano que vem.

"Era um passo que precisava ser dado. O nosso setor precisa se mostrar melhor, precisa crescer, portanto, a ida para São Paulo, o maior mercado consumidor do Brasil e referência da economia brasileira lá fora, era até natural. Mas é claro que não é uma decisão simples, afinal, grande parte do negócio brasileiro de rochas ornamentais está aqui no Espírito Santo. Fazer uma feira fora daqui é uma demonstração de força que estamos dando", assinalou Tales Machado, presidente do Centrorochas.

"A feira do ano que vem será uma experiência, mas acho muito difícil não dar certo. Creio que faremos por uns dois ou três anos em São Paulo e, quando o novo Pavilhão de Carapina estiver pronto, com uma estrutura adequada, faremos de novo por aqui. O evento pode assumir um caráter itinerante. O setor é pujante, Vitória merece ter uma feira, mas, hoje, a ida para São Paulo faz total sentido", explicou o empresário. "O selo da Marmomac, que é uma referência mundial em eventos do setor, é um selo de qualidade. Há tempos que vínhamos negociando isso com eles, ainda bem que deu certo.

Flávia Milaneze, sócia da Milanez & Milaneze, empresa que organiza a Vitória Stone Fair, diz tratar-se de uma transformação. "O setor está em expansão e transformação, a feira, portanto, tem de seguir na mesma toada. Entendemos que precisamos atender novos públicos, é isso que iremos fazer". A italiana Marmomac, responsável por mais de 100 eventos do setor espalhados pelo mundo, entre eles a Feira de Verona, é sócia da Milanez & Milaneze.

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