Funcionária é agredida e entra na Justiça para “demitir” empresa no ES

Tudo começou quando a funcionária se recusou a assinar uma advertência Crédito: Fernando Madeira

Uma funcionária de uma empresa de gestão de condomínios, localizada em Vila Velha , que alega ter sofrido agressão física e verbal, entrou na Justiça para ter o direito de “demitir” o local de trabalho por onde atuou durante cinco anos.

A ação, segundo o advogado criminalista e especialista em Segurança Pública Fábio Marçal, foi motivada depois que essa funcionária se recusou a assinar uma advertência. “Este caso aconteceu no início de janeiro. Ela discordou dessa advertência promovida pelo chefe e foi tirar uma foto do documento. Isso despertou a ira do patrão, que quando tentou tirar o celular dela, acabou quebrando o dedo polegar da mão esquerda dela”, relatou.

Segundo o advogado, laudos foram realizados no Departamento Médico-Legal, que atestaram a lesão corporal. “Do modo como aconteceu essa lesão física, sem contar as agressões verbais, ela vai ficar 30 dias afastada e, para piorar, terá de passar por cirurgia. Só com esse procedimento haverá a real noção do caso clínico dela. Ela se formou em Enfermagem e, por conta dessa fratura, não pode nem iniciar em novo trabalho.”

A defesa da funcionária optou por entrar com uma ação trabalhista conhecida como “rescisão indireta”, que funciona como espécie de demissão do patrão por parte do trabalhador. “Nessa situação, comprovadas todas as irregularidades, o funcionário mantém todos os seus direitos”, explica.

Marçal também frisou que foi protocolada uma notícia-crime, para que o suspeito seja processado criminalmente, em função da lesão provocada. O advogado lamentou que, mais uma vez, mulheres tenham de lidar com episódios de agressão.