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Leonel Ximenes

Número de divórcios nos cartórios bate recorde pós-pandemia no ES

Simplificação dos processos extrajudiciais facilitou a separação dos casais

Públicado em 

22 jan 2024 às 16:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Com a pandemia, cartórios passaram a realizar divórcios virtualmente, em alguns casos
No ano passado, houve crescimento de 8,58% no número de divórcios formalizados nos cartórios  Crédito: Divulgação
No Espírito Santo, em 2023, 12.207 divórcios foram formalizados nos cartórios, acima dos 11.242 registrados em todo o ano de 2022 - um aumento de 8,58%. Um recorde, se considerado apenas o período pós-pandemia, de 2021 (10.317 divórcios) a 2023.
Dados do Colégio Notarial do Brasil (CNB) mostram que, de 2007 – quando a Lei 11.441 possibilitou a oficialização da separação por meio dos cartórios – até junho do ano passado, o país somava 1.025.205 processos dessa natureza, ultrapassando a marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais, ou seja, sem necessidade de um processo na Justiça.
A lei determina que podem se divorciar em cartório os casais sem filhos menores ou incapazes. Além disso, é necessário que não haja litígio entre os cônjuges. Na escritura pública feita pelo cartório, o casal deverá estipular questões relativas à divisão dos bens, pagamento ou dispensa de pensão alimentícia e alteração de sobrenome se um dos cônjuges tiver adotado o do outro.

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Na Justiça, de acordo com o painel Estatísticas do Poder Judiciário, compilado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o tempo médio até o julgamento de processos de divórcio consensual no país é de 718 dias. Muito mais demorado e caro, em comparação com os custos menores do processo extrajudicial, por meio dos cartórios.
De 2007 a 2009, o número de processos extrajudiciais beirava os 25 mil. Em 2010, começou a vigorar a Emenda Constitucional 66, que retirou os prazos para o divórcio. Antes, os casais precisavam provar que estavam separados por pelo menos um ano e meio para poderem iniciar o processo de oficialização.
A mudança na lei foi uma inovação que fez os divórcios extrajudiciais subirem consideravelmente. De 2009 para 2010, houve um aumento de 25.728 para 45.518, o que representa uma alta de 77%.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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