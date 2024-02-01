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Leonel Ximenes

Bairro mais violento do ES fica no interior. E numa cidade rica

No ano passado, região teve mais de um homicídio por mês, em média

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 03:15

Públicado em 

01 fev 2024 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bairro Nova Esperança, visto de cima
Bairro Nova Esperança, em Linhares Crédito: Célio Ferreira
O Espírito Santo teve como bairro líder em ocorrência de assassinatos, em 2023, uma região que está localizada em Linhares, uma das cidades mais ricas e prósperas do Estado. Com nome bonito e realidade cruel, o bairro Nova Esperança apresenta média superior a um crime por mês.
No ano passado, aconteceram 13 assassinatos em Nova Esperança, sendo que o epicentro da violência aconteceu entre os meses de maio e de junho, quando foram registrados, ao todo, seis crimes contra a vida. Das 13 vítimas no ano, 11 delas tinham idades inferiores a 39 anos, evidenciando que a violência no ES provoca mortes precocemente.
De acordo com informações obtidas via Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o público adulto registrado na região possui como escolaridade principal ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto, fatores que demonstram a vulnerabilidade social da área.
O segundo lugar ficou com Vila Nova de Colares, na Serra, com 10 registros, seguido por Itacibá, em Cariacica, e Ulisses Guimarães, em Vila Velha, ambos com oito ocorrências.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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