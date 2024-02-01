Bairro mais violento do ES fica no interior. E numa cidade rica

O Espírito Santo teve como bairro líder em ocorrência de assassinatos, em 2023, uma região que está localizada em Linhares
, uma das cidades mais ricas e prósperas do Estado. Com nome bonito e realidade cruel, o bairro Nova Esperança
apresenta média superior a um crime por mês.
No ano passado, aconteceram 13 assassinatos em Nova Esperança, sendo que o epicentro da violência aconteceu entre os meses de maio e de junho, quando foram registrados, ao todo, seis crimes contra a vida. Das 13 vítimas no ano, 11 delas tinham idades inferiores a 39 anos, evidenciando que a violência no ES provoca mortes precocemente.
De acordo com informações obtidas via Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o público adulto registrado na região possui como escolaridade principal ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto, fatores que demonstram a vulnerabilidade social da área.
O segundo lugar ficou com Vila Nova de Colares, na Serra
, com 10 registros, seguido por Itacibá, em Cariacica, e Ulisses Guimarães, em Vila Velha, ambos com oito ocorrências.