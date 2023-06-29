O que faz Nova Esperança ser o bairro com mais assassinatos em Linhares

Perto da área urbana, onde há muitas casas, está a zona rural, com lagoas, áreas isoladas e mato alto. Esse é o bairro Nova Esperança, com o maior número de assassinatos em Linhares desde o início deste ano. São oito homicídios, sendo três deles apenas em junho. Por esse motivo, o bairro foi alvo da Operação Descontaminação, com forças policiais, na última terça-feira (27).

Segundo a polícia, as características físicas do local ajudam criminosos a criarem rotas de fuga e esconderijos. "Além de tudo, nós temos vários terrenos com diversas casas construídas. Isso dificulta a ação da polícia e facilita o esconderijo de criminosos", disse o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares.

Além disso, o bairro dá acesso a um canavial frequentemente utilizado como ponto de desova de corpos e de carros roubados. Um dos últimos crimes que ocorreram no bairro teve essa região como cenário. Foi o do motorista de aplicativo Eder Antônio do Santos, de 36 anos, que foi vítima de latrocínio , que roubo seguido de morte. O carro dele foi utilizado para cometer roubos e depois foi incendiado.

Entre os principais alvos da operação estiveram suspeitos de envolvimento nesse crime. Três deles continuam soltos, e o outro era o Elton Nunes dos Santos, de 26 anos, que morreu nesta quarta-feira (28) em confronto com a polícia.