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Violência

O que faz Nova Esperança ser o bairro com mais assassinatos em Linhares

Ao todo, o bairro tem o registro de oito homicídios no município, sendo três deles apenas em junho. O lugar foi palco de uma grande operação policial
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

29 jun 2023 às 17:31

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 17:31

Perto da área urbana, onde há muitas casas, está a zona rural, com lagoas, áreas isoladas e mato alto. Esse é o bairro Nova Esperança, com o maior número de assassinatos em Linhares desde o início deste ano. São oito homicídios, sendo três deles apenas em junho. Por esse motivo, o bairro foi alvo da Operação Descontaminação, com forças policiais, na última terça-feira (27). 
Segundo a polícia, as características físicas do local ajudam criminosos a criarem rotas de fuga e esconderijos. "Além de tudo, nós temos vários terrenos com diversas casas construídas. Isso dificulta a ação da polícia e facilita o esconderijo de criminosos", disse o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares.
Além disso, o bairro dá acesso a um canavial frequentemente utilizado como ponto de desova de corpos e de carros roubados. Um dos últimos crimes que ocorreram no bairro teve essa região como cenário. Foi o do motorista de aplicativo Eder Antônio do Santos, de 36 anos, que foi vítima de latrocínio, que roubo seguido de morte. O carro dele foi utilizado para cometer roubos e depois foi incendiado.
Entre os principais alvos da operação estiveram suspeitos de envolvimento nesse crime. Três deles continuam soltos, e o outro era o Elton Nunes dos Santos, de 26 anos, que morreu nesta quarta-feira (28) em confronto com a polícia.  
Foram presos três homens, todos envolvidos na morte do adolescente Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado dentro de uma caçamba de lixo, com um tiro na cabeça. 

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