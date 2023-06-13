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Latrocínio

Motorista de app morto em Linhares sofreu emboscada e carro foi usado em roubos

De acordo com as investigações, Éder Antônio foi atraído até o local onde os criminosos estavam, quando aceitou uma corrida para uma passageira
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 jun 2023 às 15:46

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 15:46

Eder foi executado e teve o carro utilizado pelos criminosos para roubos na região, de acordo com as investigações
Eder foi executado e teve o carro utilizado pelos criminosos para roubos na região, de acordo com as investigações Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O motorista de aplicativo Éder Antônio Dos Santos, de 36 anos, que foi sequestrado e encontrado morto em uma lagoa, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (12), teria sofrido uma emboscada, de acordo com as investigações da Polícia Civil. As apurações indicam também que o veículo, antes de ser queimado em um canavial, foi utilizado pelos criminosos para cometer roubos na região.
Em entrevista para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, disse que Éder estava trabalhando e iria fazer uma corrida pedida por uma pessoa que mora no bairro. Quando ele chegou ao endereço, foi surpreendido pelos criminosos.
“Esse motorista de aplicativo, segundo consta, estava trabalhando com um veículo alugado. Ele foi atraído para o local, para buscar uma passageira, e lá ele foi abordado por criminosos, que o sequestraram, levaram o veículo e acabaram matando o rapaz. Foi tudo durante a madrugada. Levaram para o canavial, executaram a vítima, lançaram o corpo na lagoa, passaram a cometer crimes com o veículo e depois o queimaram no canavial”, contou o delegado.
Veículo encontrado em canavial após ter sido incendiado em Linhares
Veículo encontrado em canavial após ter sido incendiado em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O caso foi registrado pela Polícia Civil como latrocínio, que é roubo seguido de morte, e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. Os roubos também estão sendo investigados. “A gente trabalha com latrocínio, tendo o rapaz assassinado como a principal vítima. Eles cometeram outros crimes, de roubo, na região”, confirmou Lucindo.

Relembre o caso

Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, o último contato do motorista foi feito por volta das 3h desta segunda (12). Os militares foram acionados para irem até uma estrada que corta a plantação e o veículo, um Volkswagen Gol branco, foi localizado em meio ao canavial nesta manhã, mas o condutor do carro não foi encontrado no local.
Ainda durante a manhã, a PM também recebeu a informação de que havia um corpo boiando com as mãos amarradas para trás, no sentido à Nova Esperança. Foi feito o uso de drone para encontrar o homem, que estava com os braços amarrados para trás, às margens de uma lagoa.

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