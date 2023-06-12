Motorista de app é encontrado com mãos amarradas em lagoa de Linhares

Um corpo com os braços amarrados foi encontrado às margens de uma lagoa próxima de uma plantação de cana no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (12). Segundo a apuração feita por A Gazeta, a vítima é o motorista de aplicativo Eder Antônio Dos Santos Alves Candido, de 36 anos, que teve o carro roubado e incendiado em um canavial na mesma região. O caso foi registrado pela Polícia Civil como latrocínio e segue em investigação.
Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, o último contato do motorista foi feito por volta das 3h desta segunda (12). Os militares foram acionados para irem até uma estrada que corta a plantação e o veículo, um Volkswagen Gol branco, foi localizado em meio ao canavial nesta manhã. O condutor do carro não foi encontrado no local.
Ainda durante a manhã, a PM recebeu a informação de que havia um corpo boiando com as mãos amarradas para trás, no sentido à Nova Esperança. Foi feito o uso de drone para encontrar o homem. Os policiais confirmaram o fato e acionaram a perícia da Polícia Civil. O delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, confirmou para a reportagem que a vítima é o motorista.
A perícia da Polícia Civil foi recolher o corpo à tarde. A vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a PC.