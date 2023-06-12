Motorista de app é encontrado com mãos amarradas em lagoa de Linhares

Veículo encontrado em canavial após ter sido incendiado em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Gazeta, a vítima é o motorista de aplicativo Eder Antônio Dos Santos Alves Candido, de 36 anos, que teve o carro roubado e incendiado em um canavial na mesma região. O caso foi registrado pela Um corpo com os braços amarrados foi encontrado às margens de uma lagoa próxima de uma plantação de cana no bairro Nova Esperança, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta segunda-feira (12). Segundo a apuração feita por, a vítima é o motorista de aplicativo Eder Antônio Dos Santos Alves Candido, de 36 anos, que teve o carro roubado e incendiado em um canavial na mesma região. O caso foi registrado pela Polícia Civil como latrocínio e segue em investigação.

Segundo informações obtidas pela Polícia Militar , o último contato do motorista foi feito por volta das 3h desta segunda (12). Os militares foram acionados para irem até uma estrada que corta a plantação e o veículo, um Volkswagen Gol branco, foi localizado em meio ao canavial nesta manhã. O condutor do carro não foi encontrado no local.

Ainda durante a manhã, a PM recebeu a informação de que havia um corpo boiando com as mãos amarradas para trás, no sentido à Nova Esperança. Foi feito o uso de drone para encontrar o homem. Os policiais confirmaram o fato e acionaram a perícia da Polícia Civil. O delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, confirmou para a reportagem que a vítima é o motorista.

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares Crédito: Heber Tomaz

A perícia da Polícia Civil foi recolher o corpo à tarde. A vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.