Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Há mais de 80 anos

Cachoeirense ausente: cidade do ES mantém tradição há mais 80 anos

O título homenageia pessoas que deixaram o município do Sul do Estado e ocupam cargos de relevância fora da cidade
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

28 jun 2023 às 18:30

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 18:30

O coronel-aviador Aloisio Secchin Santos, da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu, na última segunda-feira (26), o título de Cachoeirense Ausente 2023, em Cachoeiro de Itapemirim. A entrega é uma tradição - curiosa - que sobrevive ao tempo no Sul do Estado, e já homenageou nomes como Roberto Carlos, Rubem Braga e Raul Sampaio. O objetivo é reconhecer ex-moradores que se destacaram fora da cidade.
A entrega marca o início da festa de São Pedro, padroeiro da cidade, homenageado no dia 29 de junho. Primeiro, as candidaturas são formalizadas por familiares, amigos ou simpatizantes do candidato.
Em seguida, é realizada uma eleição por membros da Comissão Municipal de Eleição do Cachoeirense Ausente, formada por representantes de instituições da cidade. Por fim, o eleito é recepcionado e ganha a chave da cidade das mãos do prefeito.
O título foi criado há mais de 80 anos, pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga, em uma tentativa de homenagear os conterrâneos que, mesmo morando em outros locais, mantinham forte ligação com a terra natal.
Mesmo com as mudanças nos modos de vida dos moradores ao longo dos últimos anos, a cidade segue perpetuando a tradição. Na última segunda (26), a recepção foi para o coronel aviador Aloisio Secchin Santos, eleito em 2023.
Cachoeirense ausente: cidade do ES mantém tradição há mais 80 anos
Aloisio Secchin Santos foi recepcionado nessa segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filipe Vargas
Secchin ingressou na FAB em 1987, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É bacharel em Ciências Aeronáuticas; pós-graduado em Ciências Aeroespaciais e mestre em Ciências em Estratégia Nacional de Defesa (pelo National War College, EUA). Foi integrante do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça e hoje mora em São José dos Campos, em São Paulo.
“A população tem um carinho muito grande por todos que saem. É um bairrismo, no bom sentido, muito especial de todo cachoeirense. A gente se sente muito acolhido por todos”, ressaltou Aloisio, em entrevista à repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Cultura História do es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados