Cachoeirense ausente: cidade do ES mantém tradição há mais 80 anos

O coronel-aviador Aloisio Secchin Santos, da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu, na última segunda-feira (26), o título de Cachoeirense Ausente 2023 , em Cachoeiro de Itapemirim . A entrega é uma tradição - curiosa - que sobrevive ao tempo no Sul do Estado, e já homenageou nomes como Roberto Carlos, Rubem Braga e Raul Sampaio. O objetivo é reconhecer ex-moradores que se destacaram fora da cidade.

A entrega marca o início da festa de São Pedro, padroeiro da cidade, homenageado no dia 29 de junho. Primeiro, as candidaturas são formalizadas por familiares, amigos ou simpatizantes do candidato.

Em seguida, é realizada uma eleição por membros da Comissão Municipal de Eleição do Cachoeirense Ausente, formada por representantes de instituições da cidade. Por fim, o eleito é recepcionado e ganha a chave da cidade das mãos do prefeito.

O título foi criado há mais de 80 anos, pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga, em uma tentativa de homenagear os conterrâneos que, mesmo morando em outros locais, mantinham forte ligação com a terra natal.

Mesmo com as mudanças nos modos de vida dos moradores ao longo dos últimos anos, a cidade segue perpetuando a tradição. Na última segunda (26), a recepção foi para o coronel aviador Aloisio Secchin Santos, eleito em 2023.

Aloisio Secchin Santos foi recepcionado nessa segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filipe Vargas

Secchin ingressou na FAB em 1987, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É bacharel em Ciências Aeronáuticas; pós-graduado em Ciências Aeroespaciais e mestre em Ciências em Estratégia Nacional de Defesa (pelo National War College, EUA). Foi integrante do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça e hoje mora em São José dos Campos, em São Paulo.