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Leonel Ximenes

Veja quem foi escolhido o Cachoeirense Ausente N° 1

Honraria será entregue durante a  programação da festa da cidade, a partir do dia 26 de junho

Públicado em 

02 jun 2023 às 10:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista de Cachoeiro de Itapemirim: entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, município ficou na 30ª posição do país no ranking Connected Smart Cities 2021
Vista de Cachoeiro: título de Cachoeirense Ausente foi criado há mais de 80 anos Crédito: PMCI
O coronel aviador da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB) Aloísio Secchin foi eleito, nesta quinta-feira (1)º, o Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2023. O militar recebeu 21 votos contra 12 da concorrente, a jornalista Cláudia Gaigher, que mora em Mato Grosso do Sul. Das 39 instituições inscritas para a votação, compareceram 33 votantes e houve uma abstenção.
Secchin é coronel aviador da FAB, onde ingressou em 1987, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É bacharel em Ciências Aeronáuticas, pós-graduado em Ciências Aeroespaciais e mestre em Ciências em Estratégia Nacional de Defesa (pelo National War College, EUA). Atualmente, mora em São José dos Campos, em São Paulo.
O cachoeirense Aloísio Secchin mora em São José dos Campos, SP
 Aloísio Secchin Crédito: Linkedin
O eleito será recepcionado com honras, no próximo dia 26, durante a programação da Festa de Cachoeiro.
Criado há mais de 80 anos pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga (1911-1962), irmão do cronista Rubem Braga, o título é concedido anualmente a uma pessoa natural de Cachoeiro que vive e se destaca profissionalmente em outras cidades.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Militar Jornalista Rubem Braga Aeronáutica
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