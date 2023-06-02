Veja quem foi escolhido o Cachoeirense Ausente N° 1

O coronel aviador da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB) Aloísio Secchin foi eleito, nesta quinta-feira (1)º, o Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2023
. O militar recebeu 21 votos contra 12 da concorrente, a jornalista Cláudia Gaigher, que mora em Mato Grosso do Sul. Das 39 instituições inscritas para a votação, compareceram 33 votantes e houve uma abstenção.
Secchin é coronel aviador da FAB, onde ingressou em 1987, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É bacharel em Ciências Aeronáuticas, pós-graduado em Ciências Aeroespaciais e mestre em Ciências em Estratégia Nacional de Defesa (pelo National War College, EUA). Atualmente, mora em São José dos Campos, em São Paulo
.
O eleito será recepcionado com honras, no próximo dia 26, durante a programação da Festa de Cachoeiro.
Criado há mais de 80 anos pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga (1911-1962), irmão do cronista Rubem Braga, o título é concedido anualmente a uma pessoa natural de Cachoeiro que vive e se destaca profissionalmente em outras cidades.