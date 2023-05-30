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Leonel Ximenes

Jornalista e militar disputam título de Cachoeirense Ausente N° 1

Repórter de afiliada da Rede Globo e oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) concorrem à honraria este ano

Públicado em 

30 mai 2023 às 17:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cláudia Gaigher e Aloísio Secchin foram indicados por amigos e familiares para o título de Cachoeirense Ausente de 2023
Cláudia Gaigher e Aloísio Secchin foram indicados por amigos e familiares para o título Crédito: PMC
Um coronel aviador da Força Aérea Brasileira (FAB) e uma repórter de uma emissora afiliada à Rede Globo estão concorrendo ao título de Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2023. O vencedor será conhecido nesta quinta-feira (1º/6).
A honraria, muito popular na Capital Secreta, é concedida anualmente a cachoeirenses que vivem e se destacam profissionalmente em outras cidades.
Está na disputa a jornalista Cláudia Gaigher, que iniciou a carreira na década de 1990, na TV Cachoeiro (atualmente TV Gazeta Sul) e TV Gazeta. Em 1998, foi contratada pela TV Morena, emissora de Campo Grande (MS) afiliada à TV Globo, onde ganhou notoriedade nacional ao participar de programas como Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Especializada em meio ambiente, desenvolvimento social e sustentável, ela mora em Mato Grosso do Sul.

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Aloísio Secchin, o outro concorrente, é coronel aviador da reserva da FAB, onde ingressou em 1987, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É bacharel em Ciências Aeronáuticas, pós-graduado em Ciências Aeroespaciais e mestre em Ciências em Estratégia Nacional de Defesa (pelo National War College, EUA). Mora em São José dos Campos, interior de São Paulo.
A eleição do Cachoeirense Ausente ocorrerá no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, bairro Ferroviários, das 9h às 12h, em votação secreta dos representantes das instituições listadas no Decreto Nº 24.451/2014, que regulamenta a Lei Municipal Nº 6.960/2014, referente à entrega de homenagens e honrarias em Cachoeiro.
As indicações dos concorrentes foram formalizadas por familiares e amigos, que cadastraram currículos com os dados pessoais e profissionais na prefeitura. A entrega da honraria será em junho, na Festa de Cachoeiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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